Daniel Ricciardo a ravalé sa fierté pour laisser passer Norris

Daniel Ricciardo a dû «avaler ma fierté» pour laisser passer Lando Norris, un geste qui a finalement joué un rôle dans le premier podium de McLaren cette saison.

Avec la Safety Car sortie tôt dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne de dimanche, les McLaren couraient dans le top six avec Ricciardo cinquième, juste devant Norris après avoir dépassé son coéquipier dans le premier tour.

Ricciardo a conservé la P5 au redémarrage au septième tour et a passé plusieurs tours devant son coéquipier avant que McLaren ne dise à Ricciardo qu’ils avaient besoin de lui pour laisser passer Norris car ils perdaient du terrain face à ceux qui les précédaient.

Norris a déclaré au mur des stands McLaren: «J’ai beaucoup plus de rythme en moi, je ne peux pas l’utiliser pour le moment. J’ai besoin d’air pur.

Peu de temps après, Ricciardo s’est fait dire: «Nous voulons échanger des positions, nous devons voir le rythme de Lando dans un air pur.»

Ricciardo a laissé passer son coéquipier avec le tout premier tour de Norris à l’air pur trois secondes plus vite que celui de l’Australien.

Norris a couru jusqu’à la troisième place, remportant le premier podium de McLaren de la campagne, avec Ricciardo P6 ce jour-là.

L’ancien pilote Renault concède que son meilleur «n’était pas suffisant» ce jour-là.

Il a déclaré à Sky F1: «Je pense que c’est là que je dois avaler ma fierté.

«Je pense honnêtement que l’équipe était assez juste, ils m’ont laissé le temps d’essayer de montrer mon rythme.

«Il y a eu des tours où j’avais un peu de temps et pourrais faire un temps décent, et pour être honnête là où j’ai poussé, j’ai commencé à tuer un peu le devant droit. [tyre] alors ils m’ont donné le temps nécessaire pour montrer ce que j’avais.

«Aujourd’hui, ce n’était pas assez, donc je ne vais pas me lancer dans des coups de poing, c’était assez juste.

Norris a félicité McLaren pour le travail accompli à Imola, affirmant que l’équipe avait travaillé dur pour améliorer son rythme au cours du week-end.

«Dans l’ensemble, je suis très satisfait de moi-même et de l’équipe également», a-t-il déclaré.

«Nous avons beaucoup amélioré la voiture au cours des deux premiers jours du vendredi au samedi et au cours des séances et ainsi de suite. Nous n’avons pas commencé du mieux, mais nous nous sommes beaucoup améliorés.

«J’ai été déçu hier [after qualifying when his P3 time was deleted] donc revenir troisième aujourd’hui après une course assez mouvementée pour moi-même et je suis sûr que les autres aussi a été gratifiant pour moi mais surtout pour l’équipe.

Norris a quitté Imola troisième au classement avec Ricciardo P7. McLaren est également troisième du championnat des constructeurs.

