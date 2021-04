Daniel Ricciardo “ acceptera la défaite pour le moment ”

Daniel Ricciardo est prêt à accepter qu’il ne soit pas au même niveau que son coéquipier McLaren Lando Norris… pour le moment.

Les tests de pré-saison pour 2021 étant réduits à seulement trois jours, il sera toujours difficile pour les pilotes de changer d’équipe de trouver une forme précoce.

Et cela a certainement été le cas pour Ricciardo, qui au Grand Prix d’Émilie-Romagne était confortablement à la traîne derrière Norris.

Les temps de qualification ne reflétaient pas le vrai récit de Q3. Ricciardo a surqualifié Norris, mais jusqu’à ce que les limites de la piste interviennent pour supprimer son temps, le Britannique était prêt à faire la deuxième ligne de la grille.

Le jour de la course, McLaren a alors demandé à Ricciardo de laisser passer Norris comme il le prétendait à la radio pour avoir un rythme plus rapide – ce que Norris a rapidement confirmé en disparaissant sur la route une fois que l’Australien avait joué son rôle dans l’ancien switcheroo.

Norris allait monter sur le podium avec une P3, tandis que pour Ricciardo c’était P6 – confortablement le deuxième meilleur pilote McLaren à Imola.

Pour l’instant, il est prêt à accepter cela. Mais vu la performance que Norris a extraite du MCL35M, Ricciardo veut très bientôt faire la une des journaux pour les bonnes raisons.

“Sixièmement, le résultat semble correct sur le papier, mais je n’ai pas été rapide”, a-t-il déclaré après le Grand Prix d’Émilie-Romagne, cité par ..net.

«Un peu comme la majeure partie du week-end, mais de toute évidence, Lando a obtenu un podium et a eu un rythme plus soutenu pendant au moins la majorité de la course.

«Je pense donc que d’un côté c’est vraiment positif, mais évidemment de mon côté, je dois comprendre non pas ce qui ne va pas mais juste ce que je peux faire mieux. Je ne veux pas être trop dur avec moi-même, mais j’accepterai la défaite pour le moment et je travaillerai simplement et je verrai ce que je peux continuer à améliorer.

«Je pense que même si personnellement je n’en tire pas encore tout, ce qui me donne confiance est évidemment de regarder le potentiel de la voiture. C’est là et c’est plutôt bien.

«Il peut faire plus que je ne le pense, mais simplement porter plus de vitesse dans les virages et la voiture va coller, donc il y a un peu de confiance dans la voiture.

«Mais je ne pense pas que ce soit comme, rends-toi et ferme les yeux et ça va rester. C’est aussi en grande partie de la technique. Et ceci, j’essaie de ne pas le dire comme des excuses du passé, mais il y a probablement encore quelques vieilles habitudes que je dois débusquer un peu et des choses qui ne fonctionnent peut-être pas aussi bien pour cette voiture.

«Je suis définitivement dans un état d’esprit productif et non dans un état d’esprit défaitiste. Je vois certainement les points positifs et aussi pour l’équipe. [In] la deuxième course, pour monter déjà sur le podium, je pense que c’est un bon début.

«C’est encourageant d’être dans le mix. Donc, beaucoup d’être excité pour cette année. Je pense que le sport en général est assez serré et donc je suis d’accord avec ça. Je suis certainement satisfait des progrès que nous avons réalisés à Imola et il y a encore d’autres choses à venir. Je serai donc patient mais persévérant.

Ricciardo a admis que Norris était «nettement plus rapide en course», ajoutant que même s’il avait atteint la P5 dans le premier relais avec les pneus intermédiaires, il avait ensuite «perdu l’avant droit» et son rythme en avait souffert.

“Cette deuxième phase des intermédiaires, je n’ai pas été rapide”, a ajouté Ricciardo.

Mais ensuite, le drapeau rouge, suite à une collision entre Valtteri Bottas et George Russell, a permis aux équipes de repenser leurs stratégies dans la voie des stands.

Norris et Ricciardo ont choisi de monter les pneus tendres, Norris tirant rapidement sur Leclerc pour la P2, tandis que Max Verstappen était en mesure de reconstruire un écart.

Norris a déclaré qu’il aurait pu essayer de dépasser Verstappen, mais a décidé de ne pas le faire parce qu’il craignait pour sa vie de pneu. Et il semble que c’est là que Ricciardo s’est trompé.

«Pour le redémarrage, je pensais qu’il y aurait un départ arrêté. Nous avons donc mis les softs, mais j’ai vu un «départ lancé» et j’ai pensé «ah» », a expliqué Ricciardo.

«J’ai essayé de m’occuper des pneus, mais les autres n’arrêtaient pas de s’éloigner, alors j’ai commencé à pousser dessus et puis j’ai vraiment, vraiment eu du mal.»

