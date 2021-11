Daniel Ricciardo admet que perdre peut le transformer en un « f ****** psychopathe »

Chaque pilote est compétitif dans le sport et dans la vie, mais Daniel Ricciardo a admis avoir perdu quelque chose alors qu’il savait qu’il pouvait gagner « me mange à l’intérieur ».

Le soi-disant «Honey Badger» de la Formule 1 a expliqué comment ses instincts de compétition ont parfois dépassé ses émotions, admettant qu’il s’était parfois blessé dans des accès de rage.

L’Australien n’a pas tardé à dire qu’il pensait que le temps avait quelque peu adouci ses réactions – et reconnaîtra toujours la défaite quand il sait qu’il a été bien battu – mais cela ne veut pas dire qu’il se sent mieux quand il est du mauvais côté d’un résultat, soyez il conduit ou non.

« Je sais d’où cela vient », a déclaré Ricciardo à Autosport lorsqu’on l’a interrogé sur son esprit de compétition. « Enfant, j’ai toujours été un concurrent brut dans tout, que ce soit au tennis de table ou à un jeu d’Uno, je détestais simplement perdre.

«Et je pense qu’au fil des années et probablement de la maturité, je me suis senti mieux avec la défaite. Mais je suis toujours à certains égards un mauvais perdant là où je déteste ça, vous savez?

« Alors quand je flippe ou que j’ai ces moments de rage, c’est quand je pense que j’aurais pu le faire. Les fois où j’étais à des kilomètres de là, je ne jetais pas de chaises parce que c’était plutôt un cas de « mains en l’air, je ne sais pas quoi faire ».

«Mais si c’est une situation où je suis à un dixième, mais je sais que le dixième était sur la table et je ne l’ai pas compris, c’est à ce moment-là que ça me ronge à l’intérieur.

«Je suis probablement mieux à canaliser cela maintenant et je me suis en quelque sorte blessé en cassant des choses dans le passé, donc ce n’est pas intelligent non plus.

« Michael, mon entraîneur, sait quand je suis comme ça pour me serrer dans ses bras et me retenir jusqu’à ce que je me calme ! C’est drôle parce que les gens ne s’attendraient probablement pas à ça de moi – je suis un gars facile à vivre et heureux – mais quand il y a de la concurrence, je suis un peu un psychopathe ****** je suppose. «

Le pilote McLaren reste derrière son coéquipier Lando Norris dans le championnat des pilotes et Ricciardo a admis qu’il ne sentait toujours pas qu’il conduisait la voiture à son plein potentiel.

Cela dit, il reste confiant que le temps lui permettra de continuer à améliorer ses compétences.

« Même si cette voiture ne change pas pendant cinq ans, je m’améliorerai en tant que pilote », a-t-il déclaré.

« Cela vous permet de rester excité et motivé, sachant que vous pouvez toujours vous améliorer et être encore meilleur. C’est en partie la raison pour laquelle vous vous réveillez et continuez à vivre tous les jours. C’est excitant. »