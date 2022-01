Daniel Ricciardo admet qu’il « aime être blasé » sur le côté technique de la Formule 1

Daniel Ricciardo admet qu’il n’est pas le pilote de Formule 1 le plus averti techniquement – ​​et il est très bien avec cela.

L’Australien adopte une « attitude insouciante » envers l’aspect technique du sport – comme la plupart des choses dans la vie, semble-t-il – sans se soucier de qui le sait non plus.

Remarquez que cela n’a pas trop gêné le joueur de 32 ans car il a remporté huit courses de F1 et est resté une partie intégrante de la grille depuis ses débuts en 2011.

« C’est drôle parce que mes potes diront » mec, tu conduis ces voitures de plusieurs millions de dollars avec le plus de technologie, les machines les plus avancées, à peu près, dans le monde et pourtant tu sais peut-être comment changer une bougie, tu peut-être savoir comment enlever votre pneu… mais j’aime ça », a déclaré Ricciardo sur le podcast Gypsy Tales.

« J’aime ne pas vraiment savoir grand-chose. J’aime investir plus d’énergie dans la conduite et j’aime être un peu blasé à propos de tout ça.

« Cela me permet de l’aborder avec une attitude un peu plus insouciante et je pense que cela m’aide à mieux conduire, à mieux performer et à soulager la pression. »

Cependant, ce manque de savoir-faire technique approfondi n’empêche pas Ricciardo de fournir à son équipe – actuellement McLaren avec qui il entame une deuxième saison – le retour d’expérience nécessaire pour essayer de rendre sa voiture plus rapide.

« Où suis-je bon avec ma conduite ? Rétroaction », a déclaré Ricciardo. « Je pense que je suis vraiment bon pour ressentir ce que fait la voiture et le transmettre à l’équipe. Donc c’est probablement aussi solide techniquement que possible, mais sinon je n’en suis pas vraiment un [for that]. «

Ricciardo a également déclaré qu’il ne s’était jamais senti sur un chemin naturel vers la Formule 1 depuis qu’il avait commencé à courir à un jeune âge.

« C’était difficile de venir d’Australie, d’entrer en F1 et dans ce monde. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de régions dans le monde qui en sont assez déconnectées et Perth en fait certainement partie », a déclaré l’ancien pilote Red Bull et Renault.

« La F1 était sur un piédestal, j’étais impressionné. Et quelques années plus tard, j’y suis. Michael Schumacher est sur la grille et ces gars-là que j’ai littéralement idolâtrés quand j’étais enfant. J’étais comme ‘comment suis-je arrivé ici?’.

« Certaines personnes à partir de six ans, elles ont probablement ce talent fou et peut-être ont-elles une idée qu’elles vont réussir.

« J’étais évidemment bon mais je ne dominais pas, et il n’y avait aucun signe réel ni aucun signe précurseur pour me dire que j’y arriverais. »