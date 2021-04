Daniel Ricciardo aimerait “ adorer ” le deuxième GP d’Aus pour remplacer le Brésil

Daniel Ricciardo dit que si le Grand Prix du Brésil est annulé, il aimerait voir un double australien être ajouté au calendrier.

La course au Brésil a actuellement une place dans le calendrier 2021, mais le pays étant actuellement l’un des plus durement touchés au monde par le COVID-19, des doutes se font jour quant à son déroulement ou non.

Le sport tient à s’en tenir au nombre initial de 23 manches cette saison, donc si la course à Interlagos était annulée, un remplaçant serait très probablement engagé.

Imola et Portimao sont déjà intervenus pour remplacer les Grands Prix de Chine et du Vietnam, et Istanbul Park et le Nürburgring ont également déclaré qu’ils seraient également disposés à le faire.

Cependant, Ricciardo, qui estime que courir au Brésil est peu probable, aimerait plutôt voir une course supplémentaire se dérouler à Albert Park à Melbourne.

“Seul sur le plan logistique, vous permutez une extrémité d’un globe à l’autre [to race in Brazil] c’est donc un défi en soi », le McLaren l’homme a dit à EFTM.

«Je suis conscient que le Brésil n’est actuellement pas dans une bonne position avec COVID. Actuellement, si nous devions y aller ce week-end, je suis assez convaincu que nous serions dans les airs, je ne pense pas que nous serions, disons, tous dedans.

«Je sais qu’ils ont manifestement envie de 23 cette année, et un peu comme l’an dernier, je suis sûr qu’il y a peut-être des circuits qui pourraient combler certaines lacunes si certains sont perdus, alors nous verrons.

«Je pense que c’est pour le moment, dans l’espoir que d’ici là, les choses se calmeront, mais si c’est toujours comme ça, alors cette course pourrait potentiellement être évidemment en question.

«J’adorerais, surtout s’il y a une forme de quarantaine quand nous y arriverons, faire un double en-tête (en Australie) pour gagner du temps [there] digne d’intérêt.”

D’en haut 👀 Les travaux du circuit #AusGP battent leur plein à Albert Park. # F1 pic.twitter.com/oVJEEFt5mw – Grand Prix d’Australie F1 (@ausgrandprix) 1er avril 2021

Traditionnellement, dans les temps modernes, le Grand Prix d’Australie ouvre la saison, mais ce n’était pas le cas en 2021, car il a été reporté plus tard dans l’année en raison de la pandémie de Bahreïn qui l’a remplacé.

Actuellement, il devrait aller de l’avant en novembre à la place, et avant cela, la piste subit une sorte de relooking.

Le tracé de la piste est en cours de modification, l’objectif principal étant le dépassement et la vitesse, et l’Australian Grand Prix Corporation prévoit que les pilotes devraient désormais être en mesure de terminer le circuit en qualifications dans un temps de 1m15.8s.

