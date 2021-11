Daniel Ricciardo alignait Ferrari avant la perte de puissance au Grand Prix de Sao Paulo

Daniel Ricciardo a estimé qu’il aurait pu tirer sur Ferrari à Sao Paulo avant qu’une perte de puissance ne l’oblige à abandonner.

En partant de la 11e place, McLaren avait besoin de Ricciardo pour se frayer un chemin dans les points et défier ses rivaux Ferrari, une réalisation qui pendant un certain temps a semblé possible.

Sachant que Ferrari devrait s’arrêter deux fois, Ricciardo envisageait un seul arrêt pour riposter, mais alors que sa course promettait de devenir intéressante, la puissance du moteur de Ricciardo a chuté.

C’était un problème qui n’a pas pu être résolu, ce qui a entraîné une retraite décevante pour l’Australien, le premier de sa carrière McLaren.

C’est tout pour le #BrazilGP. ?? Lando fait bien pour marquer un point pour l’équipe, se battant à travers le terrain après une crevaison au tour 1. NOR P10

RIC 🇦🇺 DNF Encore trois courses à disputer. Nous n’abandonnons jamais. pic.twitter.com/W5BNQjJ1lG – McLaren (@McLarenF1) 14 novembre 2021

« C’était définitivement mieux qu’hier, je dis mieux qu’hier mais je pense que ça se passait bien », a déclaré Ricciardo aux journalistes à propos de sa course de retour dans le paddock.

« Nous étions dans la bagarre, ou du moins accrochés aux Ferrari [who] nous savions qu’il fallait s’arrêter à deux, car ils sont devenus moyens moyens, nous allions donc potentiellement essayer d’en faire un [stop], ou nous avions la capacité d’être sur le dur.

« Et [Pierre] Gasly était également présent dans notre fenêtre, donc je pense que cela aurait pu devenir intéressant, mais de toute façon nous faisions ce que nous pouvions, et nous avons juste eu une perte de puissance à la fin, nous avons donc dû abandonner la voiture.

« Mais j’ai eu quelques batailles, je pense que c’était une course beaucoup plus intéressante qu’hier et nous étions au moins dans le mix, dans la lutte.

« Je pense qu’il nous manquait encore peut-être quelques dixièmes, mais je pense que nous y étions, alors revenez au Qatar.

« J’ai entendu dire que c’était ma première retraite de toute la saison, alors ces choses arrivent. »

Lando Norris n’a pas eu beaucoup de chance non plus dans l’autre McLaren, crevant au départ alors qu’il écrasait la Ferrari de Carlos Sainz tout en cherchant à contourner l’extérieur de l’Espagnol dans le virage 1.

Il récupérerait pour réclamer un point pour la P10, même si le Britannique espérait beaucoup mieux avant ce contact.

Interrogé sur l’incident avec Sainz by Sky F1, Norris a déclaré : « Je ne l’ai pas vu, donc je ne peux pas commenter, je dois le regarder moi-même et voir.

« Mais j’étais toujours le gars dans la voiture, que ce soit de ma faute ou non, je verrai dans un peu, mais évidemment cela nous a mis à peu près hors de la course, j’ai quand même bien récupéré pour obtenir un point et un point c’est plus que rien, mais nous aurions pu passer une bien meilleure journée aujourd’hui. Si frustrant. »

Avec Sainz franchissant la ligne P6, derrière son coéquipier Charles Leclerc en P5, Ferrari a renforcé son emprise sur P3 chez les constructeurs, désormais à 31,5 points de McLaren.