Daniel Ricciardo atteint officiellement ses 10 ans en Formule 1

Le 10 juillet 2021 marque une décennie d’implication de Daniel Ricciardo en Formule 1, après avoir fait ses débuts pour HRT lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2011.

L’Australien au visage frais a été parachuté dans l’équipe de back-marking à la place de Narain Karthikeyan avec un préavis d’une semaine, alors que le junior Red Bull faisait ses premiers pas dans une voiture de Formule 1.

Sept victoires, 31 podiums et près de 200 courses plus tard, le joueur de 32 ans a beaucoup d’expérience à son actif en F1 – et il a révélé qu’il dirait à son jeune moi d’avoir passé plus de temps à essayer de prendre les choses plus régulièrement dans son premier sorties.

“Je me souviens de ma première course à Silverstone, j’essayais d’en faire trop”, a déclaré Ricciardo dans une précédente interview avec Speedcafe.com (via Motorsport.com). « Pour ma défense, j’ai été envoyé dans la fosse aux lions : on ne m’a dit qu’une semaine avant que j’allais courir. Je me suis épuisé à essayer d’en faire trop.

« Ce n’était pas la préparation parfaite. Il n’y a que 24 heures dans une journée et j’essayais de rassembler autant d’informations que possible en peu de temps.

“J’essayais d’être un héros, alors que la clé était vraiment juste de jeter les bases.”

Ce fut une ascension fulgurante en Formule 1 dans un laps de temps relativement court pour Ricciardo, qui venait de rater le titre de Formule Renault 3.5 de deux points lors de sa première saison complète dans la série, après avoir rapidement sauté en Formule Renault et en F3.

Avec la vitesse de son passage en F1, il a admis qu’il n’avait pas tout à fait compris ce que cela impliquerait à son arrivée.

“Je regardais la F1 depuis que je suis gamin et quand je suis finalement arrivé là-bas, mentalement je n’étais pas préparé”, a déclaré l’Australien.

« Vous jetez votre dévolu sur la F1, vous la mettez un peu sur un piédestal, mais ensuite vous êtes sur la grille aux côtés de pilotes comme Michael Schumacher et Fernando Alonso, que j’ai vu roue contre roue quand j’étais plus jeune, et tout à coup il faut se battre contre eux.

«Je dirais vraiment à la recrue que je devais me détendre – tout le monde a commencé à un niveau similaire en karting et avait des sentiments similaires à votre place.

« Ensuite, je lui dirais d’essayer de s’amuser le plus possible, de ne pas trop stresser. Pour ma troisième course, j’avais gagné en confiance et commençais à penser que j’appartenais à la F1, mais lors de ces deux premières courses, je me suis senti pris au dépourvu.

Il s’est depuis développé et s’est installé sur des sièges chez Toro Rosso et Red Bull, avant un passage chez Renault et maintenant chez McLaren. Alors que lui et l’équipe ont admis qu’ils étaient déçus de la façon dont la saison s’est déroulée jusqu’à présent, il a encore beaucoup de temps pour lui de changer les choses alors qu’il se rapproche des 200 départs de course en F1.

