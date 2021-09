Daniel Ricciardo avait vendredi se sentant bien, Monza arrivait

in

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il avait le pressentiment vendredi que quelque chose de bien allait se passer au Grand Prix d’Italie, et cela s’est avéré être une victoire.

L’Australien a répété son bon départ pour se qualifier pour le sprint pour le grand prix lui-même, faisant cette fois la passe sur Max Verstappen pour mener au virage 1.

À partir de là, les arrêts au stand seraient cruciaux, mais un arrêt très lent pour Verstappen a soulagé toute la pression sur Ricciardo et après que Verstappen et Lewis Hamilton se soient éliminés, cela a laissé Ricciardo en tête et l’autre McLaren de Lando Norris en P2.

À partir de là, McLaren a chargé pour enregistrer son premier doublé depuis Canada 2010.

Interrogé sur ce départ fantastique, Ricciardo a déclaré à Sky F1 : « De toute évidence, cela a bien fonctionné pour moi hier, mais pour être honnête, même si nous prenions le départ, cela n’a jamais été une garantie que je mènerais toute la course.

«Mais j’ai pu juste tenir bon devant. Le premier relais, je ne pense pas que nous ayons eu une méga vitesse, mais c’était suffisant pour garder Max derrière.

« Il y avait des voitures de sécurité, il y avait ceci et cela, mais pour mener littéralement du début à la fin, je pense qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à cela.

Le désormais huit fois vainqueur de la course ne révélait pas grand-chose, mais a révélé le sentiment qu’il avait vendredi que quelque chose de bien allait arriver.

“Je ne sais pas, il y avait quelque chose en moi vendredi, je savais que quelque chose de bien allait arriver, alors disons simplement cela”, a déclaré Ricciardo.

Énergie Big Ric. 🍯🦡#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qgGzBFUW0j – McLaren (@McLarenF1) 12 septembre 2021

Démarquez-vous de la foule avec des produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Après cette victoire bouleversée, Ricciardo a livré un message poignant à la radio, abordant ses luttes au cours de la première moitié de sa première campagne avec McLaren et les critiques qui s’étaient accumulées.

“Au fond de moi, je savais que cela allait arriver, alors merci de m’avoir soutenu – et pour tous ceux qui pensaient que je suis parti, je ne suis jamais parti, je me suis juste écarté pendant un moment”, a-t-il déclaré.

Poussé par l’origine de ce soudain retour en forme après la pause estivale, Ricciardo était d’abord d’humeur sardonique.

“Ouais, je viens d’être un SOB de sacs de sable toute l’année”, a-t-il plaisanté.

“Troisièmes, quatrièmes, cinquièmes, autant gagner, c’est ce que j’ai fait.”

Mais quant à la réponse sérieuse, il a déclaré: «Honnêtement, la pause d’août était bonne, juste pour réinitialiser. Je me sens mieux ces trois derniers week-ends.

« Et non seulement gagner mais obtenir un doublé, c’est fou.

“Pour McLaren être sur le podium, c’est énorme, sans parler d’un doublé, donc c’est pour la papaye de l’équipe… Je suis pour une fois à court de mots.”