Daniel Ricciardo a profité d’un accident extraordinaire impliquant Lewis Hamilton et Max Verstappen pour remporter la première victoire de McLaren depuis le Grand Prix du Brésil 2012.

Le pilote australien, qui a célébré avec un “shoey” classique, a mené à la maison un doublé pour l’équipe britannique avec Lando Norris prenant une seconde meilleure en carrière.

Ricciardo a remporté une victoire en Italie, malgré le crash

Malgré le superbe résultat de McLaren, l’après-midi au Temple of Speed ​​restera dans les mémoires pour la collision de Hamilton avec Verstappen.

Après que Hamilton ait quitté la voie des stands au 26e tour, Verstappen a rejoint son rival au championnat à la Variante del Rettifilo à Monza.

Hamilton s’est déplacé vers sa gauche pour défendre sa position au niveau du droitier, le pilote Mercedes étant juste devant pour le gaucher qui a suivi.

Verstappen a manqué de place et a couru sur le trottoir qui a lancé sa Red Bull hors de contrôle et dans la Mercedes de Hamilton.

Hamilton et Verstappen ont tous deux été exclus de la course

L’arrière de la machine aéroportée du Néerlandais a couru sur le dessus du casque de Hamilton, le dispositif de protection du halo absorbant l’impact.

Hamilton a déclaré à Sky Sports après la course : « Je suis un peu raide et j’ai un peu mal au cou. Elle (la voiture de Verstappen) a atterri sur ma tête – mais ça ira.

« Je me suis assuré de lui laisser la largeur d’une voiture à l’extérieur. Je suis entré dans le premier virage et j’étais devant et j’étais devant dans le deuxième virage, puis tout d’un coup, il était au-dessus de moi.

« C’est exactement le même scénario qui s’est produit dans le virage quatre (au premier tour) où j’ai contourné l’extérieur – j’étais exactement dans la même position, mais j’ai cédé. C’est la course.

Le Britannique s’est heureusement éloigné de l’incident en raison de son halo

« Il ne voulait pas céder aujourd’hui. Il savait quand il entrait dans le (tour) deux ce qui allait se passer. Il savait qu’il allait sur le trottoir mais il l’a quand même fait. Je ne sais pas vraiment quoi dire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il discuterait de l’incident avec son rival pour le titre, Hamilton a ajouté : “Je suis sûr que nous parlerons quand nous arriverons aux commissaires.”

Au milieu du désespoir, Ricciardo s’est assuré de célébrer dans le style australien classique de boire un verre de sa chaussure sur le podium alors qu’il lapait l’adulation des fans italiens en adoration.