Daniel Ricciardo cherche à “extraire les derniers dixièmes” de McLaren

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il est maintenant à un point où il essaie juste d’obtenir les “derniers dixièmes” de sa McLaren pour maximiser son potentiel et devenir pleinement compétitif.

L’Australien a récemment déclaré qu’il visait à utiliser le premier triple-header de la saison pour se coucher complètement dans sa voiture et utiliser son temps au volant à bon escient, alors que son coéquipier Lando Norris l’a de nouveau devancé lors des qualifications en France samedi.

Bien qu’il pense que l’équipe a fait un « pas en arrière » en termes de performances par rapport aux autres voitures, il se sent plus satisfait de ce qu’il conduit.

« J’avais l’impression que nous avions un bon rythme aujourd’hui. Depuis ce matin, j’ai l’impression que nous étions définitivement dans le top 10 aujourd’hui », a déclaré Ricciardo aux journalistes après les qualifications.

“C’était un peu poilu avec le médium là-bas, ne sachant pas si cela suffisait [to get through to Q3], mais nous voulions vraiment nous qualifier sur le milieu, c’était important.

« Il nous manquait juste un dixième pour obtenir quelques places, mais après cela, pour entrer dans le top sept, nous n’avions pas ce rythme.

« Tout semblait correct, ce n’était pas mal mais tout le monde est rapide en ce moment. Ce n’était pas une mauvaise journée, j’ai franchi la ligne d’arrivée et j’ai honnêtement estimé que c’était un meilleur tour que le dixième, mais évidemment tout le monde fait un travail décent.

Ricciardo ajoute qu’il travaille toujours pour essayer de faire dévier le MCL35M de son côté du garage pour qu’il soit davantage adapté à son goût, mais il doit équilibrer le faire en essayant de tirer le meilleur parti de ce qu’il a sous lui.

« J’essaie toujours évidemment de perfectionner cette voiture de mon point de vue, mais j’essaie également de transmettre des informations à l’équipe là où je pense qu’elle manque, ou ce qui me semble retenir le potentiel », a-t-il expliqué.

«Généralement, mon confort ici ce week-end a été correct. Je ne dirais pas que j’ai été coincé ou perdu dans une zone particulière de style de conduite, j’essaie juste d’extraire ces derniers dixièmes maintenant – c’est ce qui sera le prochain test.

Journée difficile avec P8, mais j’en veux plus demain. pic.twitter.com/kinq3mHysR – Lando Norris (@LandoNorris) 19 juin 2021

Norris a de nouveau sur-qualifié son coéquipier plus expérimenté en arrachant la P8, mais sa séance de qualification a été interrompue lorsqu’on lui a dit de passer au stand avant de commencer un tour lancé en Q2, sans expliquer pourquoi à l’époque, mais il a éclairci le problème simple par la suite.

“En Q2, nous avons eu quelques problèmes pour alimenter correctement la voiture, où nous n’avions tout simplement pas assez de carburant”, a expliqué le Britannique aux journalistes dans le paddock.

“[It was] un petit problème, pas idéal mais cela ne nous a pas coûté – j’ai fait un assez bon tour au premier tour en Q2.

« C’est quelque chose à oublier pour l’instant, nous n’avons pas besoin de trop nous donner des coups de pied. Nous allons nous diriger vers demain et voir ce que nous pouvons faire mieux.

