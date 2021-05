Daniel Ricciardo chez Ferrari aurait été une “ belle histoire ”

Daniel Ricciardo a déclaré que cela aurait été une «belle histoire» si les discussions passées avec Ferrari avaient progressé, mais ce n’était pas son rêve de Formule 1.

L’Australien était un candidat sérieux pour décrocher un siège avec la Scuderia pour 2021, bien qu’ils annonceraient finalement Carlos Sainz comme le successeur de Sebastian Vettel.

Ricciardo a ouvertement confirmé dans le passé que ces pourparlers ont eu lieu, et ils ont même duré quelques années, mais n’ont jamais atteint le stade sérieux des contrats de discussion.

Cela étant dit, Ricciardo reconnaît que cela aurait été une «belle histoire» s’il avait signé pour Ferrari.

“Il n’a jamais été assez proche qu’il y ait un échange de papier”, a-t-il déclaré à ESPN.

«Il y a eu un peu d’appels téléphoniques, mais même dans ce cas, il n’est jamais arrivé aux détails: les chiffres, les années. Il n’est jamais arrivé, disons, à la deuxième étape. C’était toujours à un niveau basique.

«Il y avait des bavardages et tout ce genre de choses et, bien sûr, quand il n’y avait pas d’Italien sur la grille pendant quelques années, je pense que j’étais considéré comme la chose la plus proche et les gens ont dit que je serais une bonne personne.

«Mais aurions-nous été un bon ajustement? Ouais, je pense que oui, mais je n’avais pas d’œillères pour ça.

«Bien sûr, ça aurait été une belle histoire à raconter.»

Depuis que son père est né en Sicile, la famille Ricciardo a toujours eu une place dans leur cœur pour Ferrari, et c’est l’équipe que Daniel a soutenu en grandissant.

Mais ce n’était pas une affection forte comme c’est typique avec le Tifosi, et pour Ricciardo, le rêve était juste la Formule 1, pas de conduire pour Ferrari.

«J’ai grandi très jeune avant de courir, c’était Ferrari. [that I supported],” il a dit.

«Nous étions, je suppose, une famille Ferrari parce que mon père est né en Sicile, mais c’était un peu comme ça.

«Et en disant cela, papa était aussi un grand fan de Senna, donc nous ne vivions pas et ne mourions pas par Ferrari.

«J’avais un peu de marchandise Ferrari, mais ce n’était pas mon rêve de courir pour eux. Mon rêve a toujours été de me lancer dans la Formule 1. »

