Daniel Ricciardo choisit Verstappen plutôt que Norris

Lorsqu’on lui a demandé si Lando Norris ou Max Verstappen allait mieux, Daniel Ricciardo a répondu que pour le moment, il «devait» dire le Néerlandais.

Ricciardo a passé deux ans et demi comme coéquipiers avec Verstappen chez Red Bull. Au cours de leurs deux saisons complètes ensemble, ils ont prévalu une fois chacun.

Après avoir rejoint Renault et affronté Nico Hulkenberg et Esteban Ocon, Ricciardo a ensuite rejoint McLaren pour accompagner Norris.

À la surprise de plusieurs, deux courses en cours, le Britannique a le dessus dans cette bataille, terminant confortablement devant à Bahreïn et à Imola.

Malgré cela, pour le moment, Ricciardo évalue toujours plus Verstappen, mais c’est en partie parce qu’il a une meilleure connaissance de l’homme Red Bull.

“Je veux dire, je dois dire Max”, a-t-il dit à la question de EFTM.com qui était mieux.

«Mais c’est probablement juste basé sur [the fact that] J’ai plus d’expérience avec lui.

“Mais je veux dire, à en juger par comme le week-end dernier, Lando a certainement très bien couru.”

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Norris a si bien couru à Imola en fait que Ricciardo a été invité à laisser passer son compatriote McLaren car il avait un rythme beaucoup plus fort.

L’Australien l’a fait sans aucune plainte, et Norris a continué à se retirer et a finalement remporté le premier podium de l’équipe de la saison.

Discutant de l’incident, Ricciardo dit qu’il n’a eu aucun problème à s’écarter car il savait qu’il n’était pas assez rapide et ne voulait pas provoquer de drame.

«Le concurrent en moi est comme, évidemment, je veux rester en tête», a-t-il déclaré.

«Mais, c’est juste comme la maturité et l’expérience maintenant, mais je reconnais que fondamentalement, je n’ai pas été assez rapide. Et je pense que je suis mon plus grand critique. Donc dans ma tête, je me dis que si j’avais été assez rapide, je me serais éloigné et je n’aurais pas été dans cette position.

«Ce n’est donc pas comme si l’équipe me retenait pour que Lando puisse occuper ce poste. Tout était sur moi. Et évidemment, je ne suis pas encore autant à jour que je le souhaite.

«Alors, oui, prenez celui-là sur le menton et trouvez un moyen d’être meilleur, par opposition à sauter de haut en bas. Et je ne veux certainement pas créer de friction dans l’équipe, dans la deuxième course, c’est sûr.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!