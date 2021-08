Daniel Ricciardo “conscient de certaines choses” chez Red Bull

Daniel Ricciardo dit qu’il était “au courant de certaines choses” pendant son séjour chez Red Bull concernant le traitement de lui-même et de Max Verstappen.

L’Australien et le Néerlandais ont passé un peu moins de trois saisons ensemble en tant que coéquipiers de 2016 à 2018 avant que Ricciardo ne décide de partir pour Renault.

Ricciardo a souvent suggéré que l’une des raisons pour lesquelles il a pris cette décision était qu’il sentait que l’équipe commençait à privilégier Verstappen sur lui, et cela semblait certainement être le cas au Grand Prix du Mexique 2018.

Là-bas, Verstappen semblait prêt à décrocher la pole position, mais son coéquipier a réalisé un superbe tour pour lui prendre le dessus en Q3 et Helmut Marko semblait loin d’être content.

Ricciardo admet qu’il était au courant de ce genre de chose lorsqu’il était chez Red Bull, mais qu’il a essayé de ne pas trop y penser.

“J’étais au courant de certaines choses”, a-t-il déclaré la filiale italienne du sport automobile.

«Mais je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention parce que je n’ai jamais été une personne avec un état d’esprit négatif.

« Vous pouvez toujours pointer du doigt quelqu’un qui vous donne de l’énergie négative ou vous pouvez trop penser à tout et rendre les choses trop difficiles. Je devais juste me concentrer sur la conduite, c’est tout.

« Parce que si vous commencez à trop réfléchir, vous finissez par trop compliquer la situation, et je voulais juste me concentrer sur le travail sur piste. »

Il y a une semaine en Hongrie, @Max33Verstappen est devenu le 4e plus jeune poleman de l’histoire de la #F1 Jetez un œil à l’ensemble du top 10… pic.twitter.com/gseX8JD0v9 – Formule 1 (@F1) 10 août 2019

Cela aurait été une pole position particulièrement importante pour Verstappen et l’équipe ce jour-là car cela aurait fait de lui le plus jeune poleman du sport.

Compte tenu de cela, Ricciardo comprend pourquoi ils ont peut-être préféré que son coéquipier soit le plus rapide plutôt que lui.

« De retour au Mexique, je savais que si Max décrochait la pole ce week-end, il deviendrait le plus jeune poleman de tous les temps », a-t-il ajouté.

« Il aurait donc établi un record pour lui-même mais aussi pour Red Bull, et c’est quelque chose qui est bon pour la marque, pour l’équipe, pour la publicité et c’est sûr qu’il génère des revenus.

« Donc, compte tenu de ces aspects, j’ai compris la situation et je ne me suis pas fâché. Je me suis dit ‘d’accord, c’est du business’, et on sait bien que la Formule 1 est un sport mais en même temps aussi un business.

Verstappen n’a finalement jamais établi le record du plus jeune poleman, n’étant pas le plus rapide un samedi jusqu’en Hongrie 2019, date à laquelle il était sur le point d’avoir 22 ans et plus que Sebastian Vettel, Charles Leclerc et Fernando Alonso avaient tous été quand ils ont remporté leur première pole.