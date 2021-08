Daniel Ricciardo craint “presque aucune visibilité” malgré le départ en P4

in

Avec plus de pluie prévue pour le GP de Belgique de dimanche, Daniel Ricciardo concède que les pilotes font face à un défi difficile car ils « ne voient littéralement pas ».

Les qualifications de samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps se sont déroulées sous la pluie, le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, s’étant blessé au coude lors d’un accident à grande vitesse au début de la Q3.

Les qualifications ont été marquées par un drapeau rouge pendant 43 minutes, car les commissaires ont d’abord dégagé l’épave de la McLaren, puis le contrôle de course a attendu de meilleures conditions de piste.

Ricciardo a ensuite réussi un temps de 2:00,864 pour terminer quatrième, l’Australien rejoignant Lewis Hamilton sur la deuxième ligne de la grille.

Il reconnaît cependant que la course pourrait être beaucoup plus difficile que les qualifications si la pluie annoncée venait à tomber.

“La seule chose avec la course sur le mouillé est la visibilité”, a-t-il déclaré. « Donc, en qualifications, vous pouvez créer de l’espace à un point où les embruns ne sont pas trop mauvais, mais dans une course, vous êtes là.

« Et même en P4, vous n’aurez pratiquement aucune visibilité.

« Donc, je veux dire que c’est la seule chose qui rend la course sur sol mouillé moins amusante, parce que vous ne voyez littéralement pas.

« Mais pour la compétitivité, je ne sais pas.

« Je pense que nous avons une bonne voiture sur le sec, donc si le soleil brille, je ne suis certainement pas contre. On verra.

« Quoi que je pense ou espère, cela ne changera pas ce qui se passera réellement !

Mais quoi qu’il arrive lors du grand prix de 44 tours de dimanche, l’Australien part toujours de la deuxième ligne de la grille, un « bon pas » dans la bonne direction car il marque sa meilleure performance en qualifications en tant que pilote McLaren.

“Je pense que cela a en quelque sorte montré qu’il a fallu quelques tours pour obtenir cette confiance et ces conditions récompensent certainement une certaine sensation et une certaine finesse mais finalement aussi la confiance”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

« Donc, j’étais encore un peu en retard en Q1 mais je faisais des améliorations, puis en Q2 encore un peu en retard mais j’ai fait un très bon pas, et puis je pense que Q3 était un autre bon pas.

“Donc je ne veux pas dire que c’est encore parfait, bien sûr, mais je suis vraiment content des progrès et évidemment je m’attends juste à ce que la Q1 soit plus proche et alors je pourrai être dans le mix dès le début.

«Mais oui, deuxième rangée, je vais le prendre bien sûr. Avec ces conditions météorologiques folles et tout ce que je vais prendre avec le sourire.