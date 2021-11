Daniel Ricciardo de McLaren encouragé par le rétrécissement de l’écart Ferrari

Daniel Ricciardo espère dépasser et contenir Ferrari en qualifications de sprint après avoir bouclé plus que prévu à Sao Paulo.

L’équipe McLaren de Ricciardo et Ferrari abandonnent la P3 au championnat des constructeurs, une bataille qui a commencé à tourner en faveur de Ferrari à la fois en termes de points et de forme en piste.

Ferrari détient un avantage de 13,5 points sur ses rivaux, tandis que la dernière fois au Mexique, c’était aussi la Scuderia avec une voiture de course supérieure à McLaren.

Les qualifications à Sao Paulo se sont conclues avec les deux Ferrari devant McLaren, mais avec moins de deux dixièmes séparant Carlos Sainz en P6 et Ricciardo en P9, ce dernier est confiant que McLaren peut renverser la hiérarchie le jour de la course du GP de Sao Paulo.

« Nous sommes en bonne position pour nous battre. » Gardons les choses comme ça, équipe ! #BrésilGP 🇧🇷 – McLaren (@McLarenF1) 12 novembre 2021

Interrogé par Sky F1 si McLaren pourrait retarder Ferrari s’ils prenaient de l’avance dans le sprint, Ricciardo a répondu : Deg des pneus, c’est assez élevé ici.

« Ce matin, Ferrari avait l’impression qu’ils allaient être assez loin sur la route et je pense que nous étions à un dixième d’eux.

« Je pense que nous allons bien, c’est évidemment vers l’arrière du top 10, mais en arrivant en qualifications, nous avons honnêtement senti que la Q3 allait être un exercice difficile, donc faire entrer les deux voitures est correct. »

De P8, Lando Norris partira aux côtés de Charles Leclerc de Ferrari, et comme son coéquipier McLaren, il pense que Ferrari peut être battu au sprint si la position sur la piste est gagnée.

« C’est notre objectif », a déclaré Norris à propos du défi de surqualifier Ferrari.

« Une voiture qui est normalement un peu plus rapide en qualite ou par le montant qu’elle était, qui est je pense probablement un peu moins d’un dixième presque, je pense que vous avez une chance décente de les retenir.

« S’ils avaient peut-être deux ou trois dixièmes d’avance comme au Mexique, alors c’est à ce moment-là que l’écart s’agrandit en course.

« Je pense donc que nous sommes en bonne position, quelques premiers virages difficiles et un premier tour ici, donc comme vous l’avez vu l’année dernière, tout peut arriver avec les incidents et les Safety Cars.

« Optimiste et c’est notre objectif de les devancer. »

Alors que P8 peut ne pas sembler être un point de départ idéal pour Norris, le Britannique était plus qu’heureux de le prendre après avoir échoué à se rapprocher du top 10 lors des essais.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait mieux que P8, Norris a déclaré: « Je peux dire cela, mais je pense que ce serait également légèrement optimiste d’où nous étions en FP1, j’étais 15e.

« Donc, ça n’avait pas l’air très bien, nous étions encore assez loin, nous étions confiants de pouvoir faire des améliorations, mais je pense que nous étions aussi confiants de pouvoir atteindre la Q3 que nous l’avons fait.

« Honnêtement, nous avons fait de bonnes améliorations par rapport à la FP1, je ne pouvais tout simplement pas pousser sur la voiture ce matin, donc ça l’a fait d’une manière qui était plus facile de pouvoir pousser dessus et pousser le freinage et ainsi de suite, et je pense nous avons fait un très bon pas.

« Bien sûr, je ne suis pas en avance sur les Ferrari et c’est là où nous devons et voulons être, mais être juste derrière elles est le mieux que nous puissions faire, donc je suis assez content de ça. »