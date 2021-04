Daniel Ricciardo dénonce des «idiots» derrière la sortie des médias sociaux de la F1 · .

Daniel Ricciardo a renouvelé sa critique de la préoccupation de la Formule 1 pour les images de crash.

Le pilote McLaren, qui s’est dit l’an dernier «dégoûté et déçu» par la couverture par la F1 de l’accident enflammé de Romain Grosjean à Bahreïn, est mécontent de la sortie sur les réseaux sociaux du championnat.

«Je pense que l’année dernière, la F1 a mis sur ses réseaux sociaux, comme« les 10 meilleurs moments de l’année »ou quelque chose du genre, et huit des 10 étaient des accidents», a-t-il déclaré dans une interview pour Square Mile.

«J’étais juste comme, vous les gars êtes des putains d’idiots. Peut-être que les enfants de 12 ans veulent voir ce genre de contenu, et c’est cool parce qu’ils ne savent pas mieux, mais nous ne sommes pas des enfants. Faites mieux, les gars. Faites mieux que ça.

Sebastian Vettel a fait écho à la critique de Ricciardo concernant la couverture du Grand Prix de Bahreïn de F1 l’année dernière, en disant: «Je ne suis pas d’accord avec le fait que vous devez montrer les images encore et encore.»

Ricciardo a également contesté la présentation de sa relation avec Carlos Sainz Jnr dans la série Netflix Drive to Survive. Il a déclaré que la rivalité entre lui et Sainz, dont il a pris la place chez McLaren cette année, est exagérée dans la série.

« [In] la deuxième saison, il y a eu des épisodes ou des parties où j’ai l’impression qu’ils l’ont un peu forcé », a-t-il déclaré. «Ils ont essayé de créer un peu de rivalité entre moi et Sainz et ce n’était pas vraiment là.

«Comme, il n’est pas plus un rival que n’importe qui d’autre. Il n’y avait pas de rancune personnelle avec lui, mais je pense [Netflix] voulait quelque chose, donc beaucoup de questions ont conduit à poser des questions sur Carlos.

«Peut-être que personne ne l’a remarqué, mais pour moi, j’étais comme, il va bien. J’ai probablement d’autres gars que je n’aime pas, vous savez, par opposition à Carlos… Je veux dire, il s’habille comme un 60 ans, mais sinon, il va bien.

