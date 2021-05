Daniel Ricciardo derrière le lent arrêt au stand McLaren à Portimao

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’un arrêt lent de Daniel Ricciardo au GP du Portugal avait été causé par la propre erreur de l’Australien.

Ricciardo a déménagé chez McLaren pour 2021, mais les premières étapes de la saison n’ont pas été faciles pour le septuple vainqueur de la course.

Il n’a pas encore débloqué le même niveau de performance dans le MCL35M que son coéquipier Lando Norris a pu, et au Grand Prix du Portugal, une erreur dans les stands a lourdement puni Ricciardo après une bonne conduite préalable.

Les caméras ont montré que Ricciardo avait raté ses marques dans le stand avec une bonne marge, ce qui signifie qu’il est passé de P5 à P10 après une formidable remontée de la P16 sur la grille.

Seidl a clairement indiqué que l’arrêt lent avait été causé par une erreur du conducteur, et dans les courses à venir, il souhaite voir son équipe McLaren s’améliorer dans ce département.

«Je pense que nous devons séparer ce qui s’est passé aujourd’hui, Daniel a dépassé un peu la position et cela [affected the] prise avant. Donc je pense que c’était bien fait par l’équipage de récupérer [after] cette perte de deux secondes », a-t-il déclaré aux journalistes au Portugal.

«En général, il est clair que nous n’en sommes pas encore là, nous voulons l’être, car nous voulons que chaque arrêt au stand soit le meilleur.

«Mais nous y travaillons. Nous travaillons à la fois sur la cohérence et la vitesse. Je vois bien que nous avons fait des pas en avant. Mais en même temps, nous devons encore franchir des étapes supplémentaires. »

Ricciardo a déclaré que pendant la course de Portimao, il a identifié certaines zones de la McLaren qui pourraient être plus à son goût avec des changements de réglages.

Pourtant, la frustration est là alors que le vétéran lutte pour tirer le meilleur parti de sa voiture, et Seidl pense que la seule option est de «surmonter» ces premières luttes.

“C’est probablement celui qui a le plus déçu car il sait qu’il l’a en lui, il est déçu de ne pas pouvoir encore extraire les performances de notre voiture”, a déclaré Seidl.

«Mais en même temps, il est très expérimenté. Nous sommes également très expérimentés côté équipe. Il est important de rester calme, de surmonter cela.

“Je suis sûr à cent pour cent que ce n’est qu’une question de temps supplémentaire, et ensuite nous verrons Daniel revenir à la performance que nous connaissons tous de lui.”

