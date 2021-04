Daniel Ricciardo détaille ses premières difficultés avec McLaren

Daniel Ricciardo a expliqué les différences entre la Renault 2020 et la McLaren 2021 qu’il a du mal à maîtriser.

L’Australien a fait un début de vie régulier à McLaren, terminant en P7 et P6 dans les deux premières courses de la saison.

Cependant, il a eu du mal par rapport à son coéquipier Lando Norris qui a franchi la ligne en P4 et P3 et a généralement été beaucoup plus rapide, à tel point que Ricciardo a reçu l’ordre de le laisser passer pendant la course à Imola.

Le joueur de 31 ans admet qu’il n’est pas encore tout à fait au courant et a expliqué pourquoi.

«Tout dépend de la sensation», a-t-il déclaré dans une interview avec EFTM.

«Il y a visuellement des différences comme la position assise et les rétroviseurs peuvent être un peu différents alors, peut-être que lorsque vous tournez à droite, un virage à droite à 90 degrés, peut-être que le miroir bloque votre ligne de vision là où dans la Renault, il s’agissait d’un Coin à 45 degrés. Il y a donc de petites choses comme ça où votre vision doit s’adapter.

«Mais le plus important, c’est la façon dont la voiture se déplace sous vous et votre sensation et votre perception de« Ok, je suis à la limite »ou« Oh non, il y en a encore un peu plus »et c’est vraiment tout.

«Et je pense que c’est comme pratiquer un nouveau sport, c’est comme si la mémoire musculaire vous disait finalement comment frapper la balle correctement, et c’est comme trouver la limite d’une nouvelle voiture. J’ai juste besoin de le faire quelques fois de plus pour que cette mémoire musculaire me dise ‘Je suis à l’aise ici à la limite.’ ‘

Après une première saison époustouflante avec Red Bull en 2014, Ricciardo était largement pressenti pour devenir champion du monde à l’avenir.

Entrant dans la trentaine avec une équipe de milieu de terrain, ses chances de le faire sont de plus en plus minces.

Cependant, il est convaincu qu’il peut remporter un titre avec McLaren.

«Ouais… je veux dire que si c’est un oui ou un non, alors c’est un oui», dit-il.

«Est-ce cette année? Non, mais je vois vraiment déjà les deux premières courses – je veux dire, je regarde mon tour du week-end et je suis toujours assez confiant que je n’en tire rien et que j’étais à quatre dixièmes de la pole ou quelque chose comme ça. .

«Donc, même avec ça, l’équipe a beaucoup réduit l’écart, puis les changements de règles vont tout changer l’année prochaine.

«J’ai juste l’impression de ce que l’équipe a fait, et cela ressemble à un autre pas de cette année dans la bonne direction, la structure, la stabilité… Les armes sont en train de flamboyer ici et c’est vraiment cool à voir, et cela me remplit de confiance. . »

