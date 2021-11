Daniel Ricciardo pense que l’ancien coéquipier Max Verstappen a appris à mieux canaliser son agressivité avec l’expérience.

Verstappen est devenu le plus jeune pilote de Formule 1 de tous les temps lorsqu’il a fait ses débuts pour Toro Rosso à l’âge de 17 ans en 2015.

Dans les années qui ont suivi, le Néerlandais s’est imposé comme l’espoir le plus brillant de la Formule 1, mais il a également développé une réputation pour sa conduite agressive, qui a parfois franchi la ligne.

En lice pour son premier championnat du monde, la version 2021 de Verstappen se bat toujours dur sur la piste, mais Ricciardo, qui était le coéquipier de Verstappen chez Red Bull entre 2016-18, pense que le joueur de 24 ans a maintenant peaufiné. ce côté agressif.

Comme cité par Motorsport.com, Ricciardo a déclaré : « Je pense qu’en général, étant son coéquipier, je ne sais pas si j’ai plus de connaissances que tout le monde qui regarde de l’extérieur, parce que je pense que coéquipier ou non, nous connais Max, tu sais, le calibre de conduite, comment il court.

« Je pense qu’il est toujours arrivé avec une approche agressive, mais je pense qu’il a certainement mûri avec le temps et qu’il se retrouve certainement dans moins d’incidents ou d’accidents que je pense qu’il l’était au cours de la première année environ en F1.

« Je pense donc qu’il a définitivement peaufiné cette agression mais l’a toujours. »

La preuve de cette agression restante est venue au Grand Prix de Sao Paulo, lorsque le leader Verstappen s’est forcé lui-même et son rival pour le titre Lewis Hamilton à se qualifier au virage 4, alors que Hamilton cherchait à dépasser.

Les commissaires ont décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire, et bien que Ricciardo ait laissé entendre que l’agression de Verstappen était allée trop loin cette fois-là, il a également souligné l’importance de perdre la tête d’une course contre Hamilton à ce stade de leurs quêtes de titre respectives.

« Je ne sais pas si le mouvement était bon ou mauvais, vous savez, vous battre pour une victoire, et je suppose que le championnat à ce stade, vous allez évidemment essayer de vous battre aussi longtemps que vous le pouvez et tout faire vous pouvez conserver cette avance et évidemment celle-ci les a enlevés tous les deux, alors peut-être que c’était au-delà de la limite », a déclaré Ricciardo.

« Mais oui, je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé avec le temps.

« Comme je l’ai dit, depuis la première année, je pense qu’il a mûri, mais je pense que ces dernières années, l’approche n’a pas changé et je pense que c’est, d’une certaine manière, ce que j’ai toujours respecté, c’est que vous savez que vous allez pour courir dur avec Max.

Verstappen prend huit points d’avance sur Hamilton en tête du championnat des pilotes pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, l’avant-dernière manche de la saison.