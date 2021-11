Daniel Ricciardo en proie à des problèmes d’avertissement de carburant au Grand Prix du Qatar

Après avoir complètement perdu ses repères dans le virage 1, Daniel Ricciardo a vu son GP du Qatar encore plus gâché par des avertissements de carburant.

Le pilote McLaren était déjà bien parti hors de sa position sur le circuit international de Losail en P14, mais dans le premier tour, la situation de Ricciardo s’est encore aggravée car il a complètement perdu de vue où se trouvait le premier virage.

Peu de temps après, on lui a dit d’économiser du carburant d’urgence, ce qui a entraîné une perte de rythme extrême.

C’était un problème qui a persisté pendant une grande partie de la course, donc au moment où il a été autorisé à pousser à nouveau, il était trop tard.

Ainsi, après avoir franchi la ligne P12, Ricciardo veut des réponses sur ce qui s’est mal passé pour provoquer un tel drame avec la consommation de carburant.

Quand il pleut, il pleut… notre série de mauvais runs et de malchance s’est poursuivie au Qatar aujourd’hui. Résultat décevant avec Lando en P9 et Daniel en P12 mais on va pousser fort jusqu’au bout. pic.twitter.com/jEgAylLVe9 – Zak Brown (@ZBrownCEO) 21 novembre 2021

« Je suis content que ce soit fini parce que nous avons eu une course très douloureuse en fait », a-t-il déclaré à Sky F1.

«Je ne sais évidemment pas combien est diffusé, je suppose que beaucoup de gens avaient des pressentiments et je remonte assez loin.

« [At the start] J’étais au milieu de je pense [Lance] Balade et Charles [Leclerc], et en gros je me suis rapproché du virage 1 et je ne pouvais plus voir, je ne pouvais pas choisir… évidemment les marqueurs de freinage, si vous ne pouvez pas voir le sommet, vous recherchez des marqueurs de freinage.

«Et je ne pouvais pas les voir, donc je n’avais aucune idée de l’endroit où se trouvait le virage 1, alors j’ai levé et c’était bien trop tôt, mais j’étais juste au milieu et un peu dans le no man’s land.

« Comme toujours, je vais regarder si j’aurais pu positionner la voiture ailleurs, mais en gros, je ne pouvais tout simplement pas voir où se trouvait le premier virage.

« Tellement levé que je n’ai pas fait de bêtise dans le virage 1 et que j’aie monté la boîte de vitesses de quelqu’un, donc ça a coûté un peu.

« Et puis après quelques tours, nous sommes revenus disons en position, mais très tôt j’ai eu un avertissement de carburant sur le tableau de bord, en fait déjà au premier tour.

« Alors je l’ai ignoré parce que c’est déjà étrange d’avoir ça, et puis on m’a dit assez tôt » économisez, économisez, économisez du carburant « , et j’économisais tellement à un point où les pneus sont devenus froids, les freins sont devenus froids, et nous étions parfois deux secondes plus lentement au tour.

« En gros, c’était comme si on n’allait pas aller jusqu’au bout, je faisais tellement d’économies que vous [looks to the interviewer] aurait probablement pu conduire aussi vite que moi.

« C’était un peu inutile de faire ce que nous faisions, parce que nous nous éloignions un peu plus de la course, mais disons que nous le faisions pour suivre les instructions.

« Et puis c’est arrivé à un point où on m’a dit de ne plus enregistrer, alors c’est passé de ça à ça, puis nous avons poussé et puis, évidemment, la course s’est terminée.

« Plus important encore, il y a quelque chose qui s’est mal passé aujourd’hui, une erreur de calcul ou une erreur de lecture qui nous a obligés à faire ce que nous avons fait.

« C’est donc quelque chose que nous devons examiner car cela a dicté la course. La façon la plus simple de le dire, c’est que nous avons été passagers pendant 75 % de la course. »