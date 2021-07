Daniel Ricciardo “en voudrait” à la F1 s’il fixait l’objectif de Norris

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il ne pouvait pas se fixer pour objectif de battre Lando Norris chaque week-end de course – sinon il finirait par “en vouloir” à la Formule 1.

L’Australien n’a pas répondu aux attentes initiales d’être la nouvelle référence chez McLaren après son départ de Renault à la fin de la campagne 2020.

Au lieu de cela, Ricciardo doit, la plupart des week-ends de course, trouver des réponses pour expliquer pourquoi il a du mal à atteindre le niveau de Norris, le pilote britannique ayant déjà remporté trois podiums cette saison.

En conséquence, Ricciardo a accepté de réduire ses attentes contre Norris car il risque de perdre l’amour du sport – ce qu’il a admis avoir fait auparavant – s’il ne réévalue pas sa situation actuelle chez McLaren.

“J’ai l’impression que c’est évidemment pour une raison quelconque une saison très inattendue et difficile jusqu’à présent, juste du point de vue du rythme”, a déclaré Ricciardo à Motorsport.com.

“Et je suppose que le moyen le plus simple pour moi d’aller de l’avant est d’accepter cela. Est-ce que je m’attendais à plus ? Absolument.

“Mais je pense que si je m’y mets tous les week-ends maintenant en m’attendant à être plus rapide que Lando, ou quoi que ce soit, je vais probablement finir par en vouloir au sport, car il va clairement falloir un peu plus.

« Il est clair qu’il manque quelque chose. Je me sens bien dans la voiture, surtout ces trois dernières semaines, ça va mieux.

“Je ne veux pas dire quel est le mot, agiter le drapeau blanc ou succomber à quoi que ce soit, je ne vais pas vraiment me concentrer ou perdre trop d’énergie là-dessus, et accepter simplement qu’il conduit très bien .

« Le but est évidemment de se rapprocher et d’aider l’équipe aussi. »

La dernière fois, Ricciardo a pu ajouter un autre sommet à sa saison de montagnes russes en passant de la 13e place sur la grille du Grand Prix d’Autriche à la 7e place au moment où le drapeau à damier a agité.

Et même s’il ne peut pas être trop excité par quelques points, il a obtenu une certaine satisfaction en aidant l’équipe dans sa quête pour conserver la P3 dans le championnat des constructeurs cette saison.

“Oui, c’était mieux”, a déclaré Ricciardo.

«Je pense que c’était juste le jour dont j’avais besoin. Et bien sûr, je dirais que pour l’équipe, les points, c’était bien de terminer septième et d’obtenir des points pour eux.

“Mais je veux dire personnellement, en ce moment, évidemment, je ne suis pas dans un combat de championnat, donc les points sont, je ne veux pas dire sans importance, mais je pense que la chose importante pour moi était juste de m’amuser, d’être dans certaines batailles, et me mettre en bonne position.

« Et c’est ce que j’ai fait, et le résultat final a été de quelques points, ce qui est bien. Je viens de l’apprécier. Évidemment, il a été difficile d’en profiter pleinement lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous, alors j’ai tiré un peu plus de satisfaction de la course.

