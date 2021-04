Daniel Ricciardo espère Bathurst, des chances IndyCar avec McLaren

Daniel Ricciardo espère que son passage à McLaren lui offrira des occasions de conduire à Bathurst et en IndyCar.

L’équipe britannique a intensifié son implication dans IndyCar ces dernières années, tandis que le PDG Zak Brown est un passionné de supercars et possède en partie l’équipe Walkinshaw Andretti United Supercars, qui est souvent une entrée générique dans le Bathurst 1000.

L’Américain a déjà déclaré qu’il aimerait voir ses pilotes de F1 essayer d’autres catégories, et Ricciardo, qui a rejoint pour 2021 et au-delà, est très disposé à le faire à l’avenir.

«Je dois demander à Zak. Je dois – même si je ne fais pas la course – je dois conduire une Supercar autour de Bathurst », a-t-il déclaré à GP Racing sur Motorsport.com.

«Que ce soit un test privé ou la course réelle, je dois le faire. Et je pense que maintenant j’ai une bonne opportunité avec Zak en tant qu’ami et patron.

«Il a hâte d’essayer de nous faire entrer dans les autres véhicules à roues libres des États-Unis, les IndyCars. Il y a donc beaucoup à faire.

La Bathurst 1000 est la course la plus célèbre à avoir lieu sur la piste Mount Panorama en Australie.

Cependant, l’édition 2021 se heurte au Grand Prix du Japon et tombe le même week-end qu’une course de Formule 1 la plupart des années.

Ricciardo ne serait pas disposé à faire ce que Fernando Alonso a fait dans le passé et à rater une manche de F1 pour courir dans une autre catégorie, donc l’événement de 12 heures sur le circuit, qui a généralement lieu en février, semble une plus grande possibilité.

«Quand j’ai signé avec lui [Brown], au début de l’année dernière, nous avons eu ces conversations et elles ont été lancées là-dedans: «Nous devrions vous amener à faire les 12 heures de Bathurst» », a-t-il ajouté.

«S’il me le demandait et que cela fonctionnait sur le plan logistique, je répondrais oui.»

Un ancien McLaren pilote sera de retour dans l’équipe pour le prochain Indy 500, avec Juan Pablo Montoya au volant, en partenariat avec le Mexicain Patricio O’Ward.

“Je suis ravi que Juan rejoigne la famille McLaren et revienne à l’Indianapolis 500 avec Arrow McLaren SP”, a déclaré Brown.

«C’est un pilote extrêmement compétitif, très polyvalent, avec une expérience approfondie au plus haut niveau du sport automobile et un grand public.

