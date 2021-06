Daniel Ricciardo est sûr que son train hype va encore accélérer

Daniel Ricciardo est confiant dans l’amélioration de ses performances et dans le fait que les gens sauteront à nouveau dans son «train à la mode».

L’Australien est largement considéré comme l’un des meilleurs pilotes de la grille depuis qu’il l’a rejoint en 2011, remportant sept courses et montant 31 fois sur le podium depuis ses débuts.

Cependant, sa réputation a été ternie cette année par un mauvais début de McLaren carrière, avec Lando Norris prenant confortablement le dessus sur lui jusqu’à présent, le dépassant même à Monaco.

Néanmoins, le joueur de 31 ans n’est pas inquiet, estimant que ses résultats s’amélioreront avec le temps et que cela changera.

“C’est sûr que j’aurais adoré l’avoir [a full understanding] maintenant ou il y a quelques courses », a-t-il déclaré aux journalistes à Bakou.

« Mais c’est peut-être là que je m’appuie sur mon expérience dans le sport et je sais juste… j’utiliserai cette expression… c’est un marathon, pas un sprint.

« Bien sûr, vous voulez être en mesure de livrer chaque course, mais je sais que quel que soit le moment de la course, quand ça clique et que ça devient juste, les gens seront tout d’un coup de retour dans le train Ricciardo !

“Donc, si tu as sauté, ça va, ça va encore avancer et il y a encore des billets à vendre, donc ça va, je te laisse repartir !”

Se battre autant contre un coéquipier est un nouveau territoire pour Ricciardo, qui a toujours tenu bon au moins dans les batailles intra-équipes.

Il admet qu’il est facile de trop penser aux choses, mais se méfie de tomber dans ce “trou du lapin”.

« Oui, la Formule 1 est complexe et vous pouvez [overthink], vous pouvez tomber dans ce petit terrier de lapin et il est alors difficile de vous en sortir. je pense probablement [because of] mon expérience dans le sport que j’en ai assez conscience », a-t-il ajouté.

«Parfois, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre cette voie parce que vous devenez également émotif, et les émotions ne conduisent parfois pas aux décisions les plus claires.

“Mais [I’m] tout à fait au courant et je pense déjà que lundi matin après la [Monaco] course, j’étais à toute vapeur et j’étais prêt à partir, puis je pense que cela a conduit à quelques jours productifs avec l’équipe de travail.

Plus précisément, il a passé beaucoup de temps dans le simulateur et pense que cela a amélioré sa compréhension de la voiture.

“Nous avons beaucoup joué et certaines choses me semblent maintenant plus claires et c’était vraiment productif de le faire, et oui, j’ai hâte de le mettre en jeu sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

“C’est vraiment essayer d’adapter mon style pour mieux travailler avec la voiture, et je pense que parfois je vais faire ce que je pense être juste et ce qui a fonctionné ces dernières années, disons, et cela ne fonctionne pas tout à fait pour le moment .

« Et puis, c’est comme ‘pourquoi pas ?’ et cela devient frustrant et vous vous demandez « mais cela devrait fonctionner ». Je pense donc que la semaine dernière, en particulier, j’ai pris du recul – je n’ai pas complètement redémarré, mais j’ai commencé avec un pas en arrière, puis j’ai construit.

