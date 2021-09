Daniel Ricciardo est sûr que Verstappen aurait aidé Hamilton blessé

Daniel Ricciardo est certain que Max Verstappen serait venu en aide à Lewis Hamilton à Monza s’il avait pensé qu’il était blessé.

Les rivaux du titre sont entrés en contact lors de la chicane d’ouverture lors du Grand Prix d’Italie, laissant les deux échoués dans le gravier avec le Red Bull de Verstappen passant au-dessus du cockpit de Hamilton.

Alors que Hamilton sortait des stands en ligne avec son rival, Verstappen a pris la ligne extérieure au virage 1. Mais pour l’intérieur au virage 2, il a été lancé dans Hamilton par le trottoir de la saucisse, avec une roue arrière de sa Red Bull coupant la tête de Hamilton. .

Le Halo a sauvé Hamilton d’une blessure grave, bien qu’il ait parlé de maux de tête et de douleurs au cou à la suite du contact, exprimant également sa surprise que Verstappen se soit éloigné après l’accident sans s’arrêter pour le vérifier.

Mais Ricciardo est sûr que tout pilote vérifierait un autre s’il pensait qu’il y avait eu une blessure grave, et cela inclut son ancien coéquipier Red Bull Verstappen.

« Je connais Max. J’ai été coéquipier avec lui pendant quelques années et c’est lui, c’est un compétiteur, il le laissera sur la piste et c’est comme ça », a déclaré Ricciardo lors du podcast Pardon My Take.

“Je suppose qu’il portait probablement encore un peu de frustration ou de colère de la part de Silverstone, alors peut-être que c’était la raison pour laquelle il était comme” trucs ça, je vais m’en aller “.

“Lewis essayait de faire marche arrière et de sortir, alors peut-être que Max a vu ça et il s’est dit” d’accord, Lewis va bien “.

« Je dirai que nous tous, les pilotes, avons certainement des rivalités, et nous ne nous entendons certainement pas tous sur les meilleurs. Mais si nous avions un accident et que nous savions que ce type était blessé, je pense à 100 % que nous irions tous essayer d’aider.

« Si nous savions que c’était quelque chose de grave, nous ne tournerions pas le dos. »

Tout comme après leur collision à Silverstone, ce dernier accident entre Hamilton et Verstappen a fait l’objet de nombreux débats, l’idée refaisant surface selon laquelle ils doivent mieux choisir leurs batailles, même s’ils se battent pour le titre.

Ricciardo a reconnu qu’il y a des pilotes sur la grille avec cette mentalité de tout ou rien et bien qu’il ne critique pas cette approche, il sent peut-être que l’opportunité que Verstappen pensait être là à Monza n’était pas en réalité.

“Il y a certainement quelques pilotes comme ça”, a déclaré Ricciardo lorsqu’on lui a dit qu’il y a ceux sur la grille qui vont tout risquer plutôt que de terminer 10e.

«Je pense que c’est une bonne mentalité à avoir, en termes de tout laisser sur la table. Mais évidemment, Max et Lewis se battent maintenant pour le championnat, donc je pense que si c’est votre seule et unique mentalité, alors cela vous mordra probablement plus souvent qu’autrement.

«Je pense que c’est juste essayer de choisir vos moments. Je ne veux pas dire de réduire vos pertes quand vous le pouvez, mais… en disant que je ne pense pas que l’incident de dimanche était stupide ou quoi que ce soit, ce que Max a fait.

“Je pense qu’il a vu une petite opportunité, il a essayé de la saisir – ce n’était évidemment peut-être pas complètement là.”

Monza a cependant été un week-end fantastique pour Ricciardo, qui a mené à la maison un doublé choc pour McLaren, leur premier résultat de ce type depuis Canada 2010.

Ricciardo avait parié que s’il montait sur le podium pour McLaren, il pourrait conduire l’une des voitures emblématiques de leur PDG, Zak Brown.

Ricciardo avait suggéré qu’il devrait garder l’un d’entre eux car il était allé au-delà pour remporter une victoire. Mais admettant qu’il “sautait aux conclusions” sur celui-ci, Ricciardo a ajouté quelques détails sur le moment où il pourra remplir le pari.

L’Australien a révélé son intention de conduire l’une des Chevrolet NASCAR gagnantes de Dale Earnhardt, propriété de Brown, avant le Grand Prix des États-Unis à Austin.

« Je vais pouvoir conduire ça. Nous pourrions le faire autour du grand prix d’Austin », a confirmé Ricciardo.

“Mais je vais certainement prendre le volant dans les prochains mois.”

Et dans un autre scoop, Ricciardo a également confirmé que Netflix tournait avec McLaren à Monza pour la dernière série de Drive to Survive, donc ils n’auraient certainement pas pu mieux choisir leur timing.

« Netflix suit une équipe chaque week-end. Ils reçoivent des extraits de tout, mais ils seront intégrés à une équipe chaque week-end de course », a-t-il expliqué.

« Et à Monza, ils étaient avec nous ! C’était le cadre parfait.

