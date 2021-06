Daniel Ricciardo estime que le travail post-Monaco porte ses fruits

Daniel Ricciardo estime que le gros travail de simulation qu’il a effectué après le Grand Prix de Monaco porte déjà ses fruits à Bakou.

Ricciardo a eu du mal à maîtriser son McLaren cette année, et le point bas de la saison est survenu la dernière fois à Monaco.

Sur une piste où il excelle habituellement, il a été doublé par son coéquipier Lando Norris car il n’a pas réussi à marquer de points – tandis que le Britannique a remporté son deuxième podium de la saison.

Par la suite, il a dit qu’il allait passer beaucoup de temps avec l’équipe à essayer d’améliorer sa compréhension de la voiture avant la prochaine course à Bakou, et après le premier jour de course là-bas, il sent que cela porte ses fruits.

“J’ai fait pas mal de travail depuis Monaco jusqu’à cette course”, a-t-il déclaré après la FP2.

« J’ai passé quelques jours sur la sim et je pense que le travail a payé, vous savez, avec la compréhension de la voiture et tout ça.

“Alors oui, tout se passe comme prévu, et je dois maintenant exécuter ce que je sais que je peux faire et tout assembler.”

La séance du vendredi matin en Azerbaïdjan n’aurait pas pu mieux se passer pour l’Australien puisqu’il l’a terminé cinquième, deux places devant Norris.

Cependant, les choses n’étaient pas si bonnes en FP2, avec lui seulement capable d’aller assez vite pour prendre la P13.

Néanmoins, compte tenu des faibles marges, il est satisfait de la journée dans son ensemble.

“Ce n’était pas trop mal, c’était une journée assez productive”, a-t-il ajouté.

« Je pense que l’après-midi a été un peu compliqué, je pense qu’il y avait des Virtual Safety Cars et nous n’avons pas touché le premier tour avec le soft donc c’est sûr qu’il y en a un peu plus.

«C’est assez proche, je pense que quelques dixièmes nous amènent probablement à environ P6 ou P7, donc c’était mieux, une meilleure journée. Un peu de travail ce soir mais oui je pense que ça va être un week-end assez serré, il y a beaucoup d’équipes qui peuvent être à quelques dixièmes les unes des autres.

Jusqu’à présent cette année, Ferrari a été le plus proche rival de McLaren, les deux équipes se battant pour la P3 au classement.

L’équipe italienne était confortablement la plus rapide des deux à Moanco, et après avoir placé les deux voitures dans le top quatre lors des deux séances de vendredi à Bakou, Norris pense que c’est peut-être la même chose.

“Je pense que ça a l’air très proche entre nous, AlphaTauri, Renaults [Alpines] et ainsi de suite », a-t-il déclaré.

« Ferrari et Red Bull ont une longueur d’avance sur nous, donc ça va être dur. Le simple fait d’entrer dans le Q3 sera l’objectif principal et de voir ce que nous pouvons faire à partir de là.

« Je pense que nous allons bien. Nous étions définitivement un peu plus compétitifs en FP1 qu’en FP2, donc je ne sais pas si c’est à cause des températures ou des conditions de piste que nous avons un peu plus souffert en P2.

« Mais les choses vont bien. Je pense que la voiture se sent plutôt bien. Je suis assez confiant dans la voiture, juste quelques points à améliorer. Nous sommes là ou à peu près, mais pas tout à fait là où nous voulons être.

