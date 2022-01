Daniel Ricciardo et Lando Norris évaluent leurs campagnes 2021

Daniel Ricciardo a opté pour un 6 pour sa première campagne avec McLaren, tandis que Lando Norris s’est attribué un 8.8.

Bien que McLaren ait finalement raté la P3 dans le championnat des constructeurs contre Ferrari, ce fut encore une saison de nombreux sommets, marquée par leur doublé au Grand Prix d’Italie, mené de l’autre côté de la ligne par Ricciardo.

Norris a également disputé la pole à plusieurs reprises au cours de sa saison de F1 la plus solide à ce jour, atteignant finalement cet objectif au Grand Prix de Russie, où il menait jusqu’aux dernières étapes lorsqu’une forte averse a détruit sa course.

Norris n’a pas réussi à marquer des points à seulement deux reprises en 2021, tandis que pour Ricciardo, il s’agissait d’un cas d’amélioration constante après un début de vie difficile avec la tenue de Woking.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer leur saison dans une interview avec le site Web de McLaren, Ricciardo a déclaré : « Je pars avec six.

« Tout est question de résultats, n’est-ce pas ? Gagner le Grand Prix d’Italie m’a définitivement propulsé à six, mais je ne dirais pas qu’il y a eu trop de résultats incroyables cette année.

«Ce n’était pas par manque d’essais ou d’efforts, cependant. Alors oui, fixons-nous sur six.

Norris est un peu timide, mais à cette occasion, il était heureux de se féliciter de ses impressionnants efforts en 2021.

« Je me donnerais un solide 8,8 », a-t-il déclaré.

« Huit c’est un peu bas, mais neuf c’est un peu comme ‘Calme-toi.’ Alors oui, 8,8. La raison de ce score ? Je dirais que c’est ma saison la plus solide en F1.

« J’ai relevé le défi. J’ai terminé quatre fois sur le podium. J’ai laissé Daniel gagner une course. [Laughs.] Et j’ai décroché ma première pole position en F1. Mais j’ai fait quelques erreurs en cours de route, donc 8,8. »

Comme prévu, Norris a choisi sa pole en Russie comme son moment le plus fier de la saison.

« Je dirais que mon moment le plus fier cette année a été la pole position en Russie, ma première pole en F1 », a-t-il déclaré.

« Il y a quelque chose de formidable dans le fait que lorsque vous vous qualifiez en pole, ce jour-là de l’histoire, vous êtes le gars le plus rapide. C’est vraiment cool.

« J’ai tout accroché dans des conditions délicates : des slicks sur piste sèche. D’une certaine manière, on pourrait dire que c’est le genre de pole position dont on peut être encore plus fier en raison des conditions de piste.

Ricciardo a donné une mention honorable à sa cinquième place au Grand Prix des États-Unis, l’un de ses week-ends de course les plus forts de la saison, mais a bien sûr dû se contenter de sa victoire à Monza pour son point culminant en 2021.

« Même si je voulais dire autre chose que Monza, comme Austin, qui a été un week-end vraiment amusant et j’ai obtenu un top cinq dans la course, je ne peux tout simplement pas », a-t-il déclaré.

«Je dois y aller avec Monza. Mais ce n’est pas seulement parce que j’ai gagné la course. C’est plus le fait que je suis sûr que 99% des gens ne m’auraient pas rabaissé pour gagner une course cette année, c’est pourquoi je suis le plus fier de ce moment : j’ai trouvé un moyen de surmonter certains des bas et de faire le maximum de l’opportunité quand elle s’est présentée.

Il est intéressant de noter qu’aucun des deux pilotes n’a eu de regret pour la saison, ce qui pour Ricciardo en particulier peut sembler surprenant au départ.

Cependant, l’Australien a déclaré qu’il n’aurait ressenti des regrets pour ces premières luttes que si son effort n’avait pas été à 100%, mais c’était le cas.

« Pour moi, certains des jours difficiles de cette année n’étaient pas faute d’avoir essayé, donc d’une certaine manière, je ne regrette rien », a déclaré Ricciardo.

«Je n’ai pas l’impression que j’aurais pu essayer plus fort. Si j’avais l’impression de ne pas avoir tout donné, j’aurais peut-être des regrets, mais ce n’est pas le cas. Alors oui, pas de regrets, juste des souvenirs – ces mots étaient mon premier tatouage, en fait.

Quant à Norris, il a répondu : « Le plus gros regret ? C’est difficile. Je n’ai pas de regrets.

« J’aime rester dans un état d’esprit positif à propos de tout. Même lorsque les choses ne se passent pas bien ou comme vous l’espériez, il y a toujours des choses positives que vous pouvez prendre et des choses que vous pouvez apprendre qui vous rendent plus fort.