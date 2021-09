Daniel Ricciardo était dans un endroit «assez sombre» après la qualification de Monza

in

Daniel Ricciardo était dans une position « assez sombre » après avoir été battu de justesse par Lando Norris et Max Verstappen lors des qualifications de vendredi à Monza.

Le Grand Prix d’Italie s’est avéré être l’un des meilleurs week-ends de course de la carrière de l’Australien, lui remportant sa première victoire en plus de trois ans.

Cela a été rendu d’autant plus doux pour lui par le fait que la première moitié de la campagne 2021 a été difficile pour lui, il étant constamment le deuxième meilleur derrière son coéquipier Norris.

A Monza, il était tout de suite clair que ce n’était pas le cas là-bas puisqu’il n’était que 0,006s plus lent que le Britannique en qualifications traditionnelles et moins d’un demi-dixième plus lent que Verstappen.

Il n’était pas content de cela cependant, et dit qu’il est devenu « assez sombre » par la suite, ce qui l’a poussé à faire amende honorable dans le reste du week-end.

“Vendredi soir, j’étais tellement comme… il faisait assez sombre après les qualifications ou peu importe comment nous l’appelons vendredi”, a-t-il déclaré. Sports aériens.

“Oui, quelque chose en moi était comme” je ne veux plus être ici “en termes de genre, je veux gagner, je veux être le gars. Et être proche, ce n’était tout simplement pas… Cela m’a juste alimenté plus que tout.

“Et évidemment, c’était bien et l’équipe s’est dit ‘C’est une bonne session, vous devriez être heureux’ et j’apprécie que, par rapport à cette année, c’était une bonne session.

« Mais… je ne sais pas, c’est à ce moment-là que le compétiteur en moi est vraiment sorti. Je ne peux même pas l’expliquer, c’est juste quelque chose comme une sensation de brûlure à l’intérieur de moi et j’étais juste comme ‘Non, ce n’est pas assez bon.’

“C’est facile à dire maintenant parce que j’ai gagné mais honnêtement, il y a eu quelque chose qui m’a pris, surtout après vendredi soir, et j’étais sur un homme en mission.”

On sort icieeeeee (avec le trophée ofc) ! @danielricciardo pic.twitter.com/9lxhvooOZp – McLaren (@McLarenF1) 15 septembre 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Malgré ses difficultés au premier semestre, McLaren toujours maintenu qu’ils étaient sûrs que Ricciardo viendrait bien et n’avait aucune inquiétude.

Il dit que cela a rendu son incapacité à maîtriser sa voiture d’autant plus frustrante.

“Ils ont été très favorables tout au long”, a-t-il déclaré.

“Et je pense que cela a été une partie de la frustration interne, que tout autour de moi se sent bien, c’est juste que les résultats n’étaient pas là pour compléter le tableau.”

Verdict PlanetF1