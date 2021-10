Daniel Ricciardo est enthousiasmé par la campagne 2022 et pense qu’il s’y dirige avec un « groupe de gagnants » chez McLaren.

L’équipe britannique a chuté dans l’ordre hiérarchique en 2013 et a depuis été soit un backmarker, soit une équipe de milieu de terrain, mais elle a été sur une trajectoire ascendante ces dernières saisons et se bat pour la P3 dans le championnat des constructeurs cette année.

Les changements de réglementation généralisés qui entreront en jeu l’année prochaine leur offrent leur plus grande opportunité à ce jour de revenir définitivement sur le devant du terrain, et cela excite Ricciardo.

En fait, la seule pensée met un sourire sur son visage.

« C’est excitant pour tout le sport. Pour nous à McLaren, nous y voyons certainement une autre opportunité de nous rapprocher à nouveau », a-t-il déclaré au Au-delà de la grille Podcast.

« L’équipe a été sur une trajectoire impressionnante. J’ai certainement ressenti cela et j’y ai participé cette année, donc le plan est de continuer sur ce point.

« Avec ces changements de règles, je pense qu’il y a une plus grande opportunité de, disons, faire un plus grand pas, mais chaque équipe a la même opportunité. Chaque équipe pense la même chose, donc il n’y a pas que nous, mais y penser me fait sourire.

Cela n’a pas été la première saison la plus facile avec l’équipe pour l’Australien, mais il leur a donné leur première victoire depuis 2012 au Grand Prix d’Italie, avec Lando Norris franchir la ligne derrière lui pour en faire un 1-2.

C’était relativement confortable pour lui aussi, le joueur de 32 ans menant la course du début à la fin après avoir devancé Max Verstappen au virage 1.

Il dit à quel point l’équipe a bien fonctionné sous une telle pression lui a fait réaliser qu’il était entouré d’un groupe de vainqueurs, même s’ils n’avaient pas goûté à la victoire depuis près d’une décennie.

« Tu as dit [in a previous question] « qu’est-ce que la victoire a fait pour moi ? » vous savez, ce que cela a fait pour l’équipe était également tout aussi puissant », a-t-il ajouté.

« Parce que l’équipe a été sur cette trajectoire, elle a eu des podiums, mais obtenir la victoire, disons, confirme beaucoup de conviction que l’équipe a en elle-même pour y parvenir.

« Même aller chez les mécaniciens. Nous avons eu l’arrêt au stand le plus rapide de cette course à Monza. Faire cela alors que l’équipe n’est pas notoirement connue pour les arrêts aux stands les plus rapides, exécuter cela dans probablement l’arrêt aux stands le plus pressant de l’année – c’est ce que j’ai retenu de ce week-end.

« Comme, mec, nous avons un groupe de gagnants ici, et cela me rend vraiment excité. »