Daniel Ricciardo explique les principales raisons du déménagement de McLaren

Daniel Ricciardo a parlé de ses principales motivations derrière son passage chez McLaren en 2021 après deux saisons difficiles chez Renault.

L’Australien avait rejoint l’équipe d’Enstone en 2019, désormais connue sous le nom d’Alpine, dans l’espoir de constituer une équipe autour de lui pour se battre pour le championnat du monde.

Le passage de Ricciardo à McLaren a provoqué des baisses sur la grille lorsqu’il a été annoncé à la suite du passage imminent de Carlos Sainz à Ferrari, ce qui signifie que son avenir avait déjà été décidé avant le début de la saison 2020.

S’il a réalisé deux podiums avec Renault en 2020, cela montre que le retour sur investissement de son déménagement n’a pas été à la hauteur de ses attentes lorsqu’il a rejoint l’équipe.

Maintenant dans sa 11e saison en Formule 1, il a expliqué pourquoi il avait fait le passage à la deuxième équipe la plus âgée de F1.

«Quand j’ai signé le contrat, ce n’était vraiment que le pas [McLaren] made in 2019 », a-t-il déclaré à la chaîne YouTube officielle de Formule 1.

«Je pense qu’ils ont en quelque sorte fait tourner les têtes dans tout le paddock et c’était comme s’ils avaient traversé ces quelques années plus sombres à essayer de se débrouiller pour reconstruire l’équipe.

«Et c’était comme si en 2019 ils avaient vraiment tout mis en place. C’était comme si bien, ils ont tout présenté toutes les pièces ensemble, il s’agit maintenant de construire et d’exécuter pour les prochaines années.

Après avoir terminé P3 dans le championnat des constructeurs 2020, McLaren a lancé la nouvelle saison sur un bon départ à Bahreïn, gagnant 18 points avec Lando Norris terminant P4 et Ricciardo ramenant son MCL35M endommagé à la maison dans un P7 honorable.

Avec les performances de l’équipe de Woking ces dernières années montrant que leurs voitures sont sans doute les plus mobiles sur la grille, Ricciardo espère capitaliser sur leurs améliorations en se battant pour les podiums, tout en parlant de son espoir de monter un défi de titre dès 2022.

«Évidemment, j’ai signé au début de 2020, mais en 2020, ils vous ont montré une nouvelle étape», a-t-il poursuivi. «Je pense juste qu’ils avaient le plus de promesses parmi les autres. J’aime ce que j’ai vu et ressenti, oui, tout le monde se sent assez à l’aise chez McLaren.

«Quand je dis confortable, ne le confondez pas avec de la complaisance. Nous sommes prêts à continuer. «

