Daniel Ricciardo: “ F *** ing idiots pour avoir mis des crashs dans le top 10 ”

Daniel Ricciardo a renouvelé sa critique de la fascination de la Formule 1 pour les accidents, affirmant que ce sont des «f *** ing idiots» pour les classer parmi les 10 meilleurs moments.

L’année dernière, la Formule 1 a connu le crash le plus horrible dont elle ait été témoin depuis des années lorsque Romain Grosjean a franchi les barrières au Grand Prix de Bahreïn.

Le Haas du Français a percé la barrière, s’est fendu en deux et s’est enflammé.

27 secondes plus tard, il a émergé de la boule de feu, ne souffrant heureusement rien de pire qui lui brûle les mains.

Alors que Grosjean boitait vers l’ambulance en attente, assisté du médecin de la F1 Ian Roberts et du chauffeur de voiture médicale Alan van der Merwe, FOM a commencé à montrer à plusieurs reprises des images de l’accident pendant que ses camarades attendaient la reprise de la course.

Ricciardo était furieux.

Il a déclaré à Ziggo Sport à l’époque: «Je ne veux pas trop commenter la course, je veux exprimer mon dégoût et ma déception face à la F1.

«La façon dont l’incident de Grosjean a été diffusé encore et encore, les rediffusions, c’était complètement irrespectueux et inconsidéré pour sa famille, pour toutes nos familles, à regarder.

“Nous allons [be going] courir à nouveau dans une heure et à chaque fois que nous regardons la télé, c’est une boule de feu et sa voiture est coupée en deux.

«Pour moi, c’était du divertissement et ils jouent avec toutes nos émotions et j’ai trouvé que c’était assez dégoûtant.»

La F1 a défendu sa position en disant que rien n’a été montré jusqu’à ce qu’ils sachent que Grosjean allait bien et, à la fin de l’année, ont enchaîné les faits saillants de la saison 2020.

Huit de ces 10 meilleurs moments étaient des accidents et, comme prévu, Ricciardo n’est pas du tout impressionné.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

“Je pense que l’année dernière, la F1 a mis sur ses réseaux sociaux, comme” les 10 meilleurs moments de l’année “ou quelque chose du genre, et huit des dix étaient des accidents”, a déclaré le pilote McLaren dans une interview accordée à Square Mile.

«J’étais juste comme, les gars, vous êtes des foutus idiots.

«Peut-être que les enfants de 12 ans veulent voir ce genre de contenu, et c’est cool parce qu’ils ne savent pas mieux, mais nous ne sommes pas des enfants.

«Faites mieux, les gars. Faites mieux que ça.

Grosjean, qui court désormais en IndyCars après sa sortie de F1, s’est remis de ses blessures.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.