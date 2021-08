Daniel Ricciardo fait des débuts « fous » avant la 200e course de F1

Daniel Ricciardo a fait un retour sur l’origine de ses débuts soudains en Formule 1, à la veille de sa 200e course dans la série.

L’Australien est devenu l’un des pilotes de Formule 1 les plus expérimentés sur la grille actuelle, remportant sept victoires en 199 départs jusqu’à présent, toutes arrivées chez Red Bull.

Désormais pilote McLaren, Ricciardo s’apprête à disputer sa 200e course, mais les circonstances dans lesquelles sa carrière a commencé ont constitué un véritable tourbillon de débuts.

Dans le cadre du programme de pilotes de Red Bull, Ricciardo a fait ses débuts au Grand Prix de Grande-Bretagne 2011 en prêt chez HRT, sans qu’on lui ait donné beaucoup de préavis.

“Je ne dirais pas que c’était le week-end le plus excitant du point de vue des résultats de course ou quoi que ce soit, mais je suppose que c’est là que ce voyage du 200 Grand Prix a commencé”, a-t-il déclaré sur le podcast In The Fast Lane.

« Les circonstances étaient folles, j’étais un pilote de réserve Toro Rosso cette année-là et je savais qu’il y avait des discussions sur le fait qu’ils allaient conserver la formation actuelle de Toro Rosso pour toute la saison ?

“Alors je me disais ‘si je veux avoir une chance en milieu d’année, ce sera dans une Toro Rosso’.

“Et puis, je suppose que probablement un bon résultat plus tard d’un des gars là-bas et c’était comme” oh, non, nous allons les garder, mais nous voulons toujours mettre Daniel en F1 “.

« Je vais donc l’appeler une semaine avant Silverstone et lui dire qu’il court pour HRT ». Dont je ne savais rien, à part qu’ils étaient sur la grille, normalement à l’arrière.

Ce serait le Dr Helmut Marko qui aurait annoncé la nouvelle à Ricciardo, qui n’arrivait pas à croire ce qui se passait.

“C’était sauvage, mais je me souviens avoir été dans la maison où je vivais en Angleterre, et mes parents étaient là-bas, et j’ai vu le Dr Marko au téléphone et je me suis dit” ça va être intéressant “”, se souvient Ricciardo.

«Je suis entré dans le salon, m’a-t-il dit, et je suis retourné dans la cuisine où se trouvaient mes parents, et ma mère a tout de suite su, comme une mère le sait, ils savent juste ce regard quand quelque chose se passe.

« Alors, elle m’a dit : « quoi de neuf ? » [I said] Je fais de la F1 le week-end prochain !

Pour ses débuts chez HRT, Ricciardo s’est retrouvé aux côtés de l’expérimenté Vitantonio Liuzzi, un pilote que Ricciardo connaissait bien pour avoir vu ses succès en karting.

“C’était l’un des gars qui, lorsque j’ai commencé à faire du karting, remportait les championnats du monde de karting”, a déclaré Ricciardo de Liuzzi.

“Moi et mes coéquipiers avec qui nous avons couru quand nous étions jeunes, nous connaissions vraiment le nom de Liuzzi depuis le début, donc c’était un peu surréaliste d’être son coéquipier.”

HRT a été un retardataire en Formule 1 tout au long de son existence de 2010 à 2012, et Ricciardo a donc déjà fait face à un défi sévère dans une voiture difficile.

Mais juste pour rendre sa première séance de qualification plus difficile, il pleuvait et il n’avait aucune expérience avec les pneus Pirelli.

“La selle était bien ajustée, j’essayais d’apprendre l’équipe, puis je pense que c’était mouillé aussi, donc nous nous sommes qualifiés sous la pluie, c’était beaucoup”, a-t-il admis.

« Je ne pense pas avoir encore conduit sur des Pirelli, donc c’était ma première fois sur des Pirelli, qui étaient très différents des Bridgestone que j’avais essayés.

« Il se passait beaucoup de choses, mais bon, quelle expérience. »

Faisant partie de la grille 2011, Ricciardo s’est retrouvé face à de nombreux champions du monde, à savoir Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Jenson Button.

Et donc, même s’il croyait en ses propres capacités, Ricciardo a admis qu’il était intimidé par le pouvoir des étoiles qui l’entourait.

« Je me pince définitivement », a-t-il déclaré à propos de ce sentiment alors qu’il se dirigeait vers la grille.

« Je pense aussi parce que je n’ai eu qu’une semaine de préavis, où il [would have been] différent si j’avais fait une pré-saison complète et fait toutes les séances photo et tout ça.

«C’était surréaliste, je ne mentirai pas, j’étais intimidé d’être là, oui j’étais excité et je croyais en moi, je savais que je n’avais pas été mis là pour le simple plaisir d’être mis là.

« Mais vous avez tous ces champions du monde sur la grille et maintenant vous faites partie de ces 22 à l’époque. Plutôt sauvage.

“Je pense [Rubens] Barrichello me donnait des conseils lors de la conférence de presse, je me disais « comment tout cela s’est-il passé ?

“C’était comme si je ne connaissais même pas mon nom, c’était fou.”