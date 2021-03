Daniel Ricciardo fait un nouveau pari sur le podium avec le patron de McLaren

Le célèbre Wrangler Chevrolet 1984 de Dale Earnhardt attend Daniel Ricciardo s’il peut monter sur le podium cette saison.

Ricciardo adore jouer avec son patron et l’édition de cette année est probablement meilleure qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Chez Renault la saison dernière, l’Australien a parié avec Cyril Abiteboul, alors patron de l’équipe, que s’il voulait monter sur le podium, Abiteboul devrait se faire tatouer au choix de Ricciardo.

Ricciardo a fait sa part en terminant troisième du Grand Prix de l’Eifel et du Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais Abiteboul n’a pas encore été encré – même si vous feriez mieux de croire que Ricciardo ne le lâchera pas tant que cela ne se produira pas.

Depuis qu’il a rejoint McLaren, Ricciardo a plaisanté sur le fait de commencer un pari avec son nouveau patron Zak Brown sur la possibilité de prendre l’une des voitures de son illustre collection. Mais il semble que ce ne soit plus juste une blague.

Comme le montre une vidéo sur la page Twitter de McLaren, Brown a assis son nouveau pilote et l’Américain lui a donné une boîte qui contenait à l’intérieur un modèle de Chevrolet Wrangler 1984 d’Earnhardt.

Il est juste de dire que Ricciardo était déjà comme un enfant dans un magasin de bonbons à ce stade, mais son niveau d’excitation a sûrement explosé lorsque Brown lui a offert une chance de s’asseoir au volant de la vraie chose.

Il a déclaré: « Vous pouvez conserver cette version en tant que bonus à la signature, mais je pense à votre premier podium, vous donnez une chance à la vraie chose. »

Nous savons à quel point vous appréciez un pari sur le podium, @danielricciardo. Comment sonne la conduite de l’une des voitures les plus emblématiques de la collection patrimoniale de @ ZBrownCEO? 🤩🇺🇸 pic.twitter.com/yj17DLiEjM – McLaren (@ McLarenF1) 31 mars 2021

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

L’ironie est que Ricciardo aurait probablement été assez heureux d’être sur son chemin avec juste le modèle de la voiture.

Earnhardt a été une grande inspiration pour Ricciardo en grandissant et c’est en partie la raison pour laquelle il court avec le numéro trois, étant donné que le septuple champion de NASCAR a fait de même.

McLaren, avec son nouveau moteur à moteur Mercedes, a semblé solide dans les premières étapes des essais et du week-end d’ouverture de la course.

Ils ont été les meilleurs des autres l’année dernière, terminant derrière seulement Mercedes et Red Bull, et semblent à nouveau qu’ils pourraient être la prochaine meilleure équipe, il y a donc toutes les chances que Ricciardo ait une chance de se hisser parmi les trois premiers à un moment donné des 23. -Calendrier de course.

Il a déjà 31 podiums à son actif en Formule 1, dont la plupart sont venus avec Red Bull, mais ce serait encore plus sucré maintenant si cela devenait 32.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!