Daniel Ricciardo fera une démonstration de la voiture NASCAR d’Earnhardt au GP des États-Unis

McLaren a confirmé que Daniel Ricciardo conduira l’une des voitures NASCAR de Dale Earnhardt pendant le week-end de course du GP des États-Unis.

Lorsque l’Australien a signé pour McLaren pour la campagne 2021 et au-delà, le PDG Zak Brown a déclaré que s’il marquait un podium lors de sa première saison, l’Américain le laisserait conduire l’une des Chevrolet NASCAR de Dale Earnhardt – l’idole de Ricciardo – qui a remporté la course. .

Ricciardo a remporté ce pari au Grand Prix d’Italie, remportant la course devant son coéquipier Lando Norris pour assurer la première victoire de l’équipe en près d’une décennie.

Par la suite, il a confirmé que Brown était resté fidèle à sa parole et a suggéré qu’il pourrait conduire la voiture sur le Circuit des Amériques lorsque la F1 se dirigerait vers Austin.

« Je vais pouvoir conduire ça. Nous pourrions le faire autour du Grand Prix d’Austin », a confirmé Ricciardo.

« Mais je vais certainement prendre le volant dans les prochains mois. »

Il a maintenant été confirmé que ce sera effectivement le cas, McLaren révélant sur Twitter qu’il prendra le relais à un moment donné pendant le week-end de course.

Earnhardt a été une grande inspiration pour Ricciardo en grandissant et fait partie de la raison pour laquelle il court avec le numéro trois, étant donné que le septuple champion NASCAR a fait de même.

Conduire une de ses voitures sera sans aucun doute un rêve devenu réalité pour l’Australien, mais bien que cela résolve son pari avec Brown, un pari similaire qu’il a fait avec Cyril Abiteboul est toujours en cours.

Le directeur de l’équipe Renault de l’époque avait promis de se faire tatouer si son pilote était monté sur le podium l’année dernière, et a promis d’aller jusqu’au bout lorsque Ricciardo l’a fait en Allemagne.

Un an plus tard, il ne l’a pas encore fait et le Honey Badger perd patience.

« J’ai reçu un nombre impressionnant d’e-mails, de messages WhatsApp et tout le reste [after Monza], j’ai donc vu un e-mail de sa part », a déclaré Ricciardo aux journalistes, cité par Motorsport.com.

« Il y avait le sujet des tatouages, donc je suis toujours très optimiste que nous puissions le faire avant la fin de l’année. Sinon, cela va évidemment s’éterniser et devenir de vieilles nouvelles, donc je suis déterminé à y arriver.