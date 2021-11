Daniel Ricciardo froid sur les courses à grille inversée malgré la montée en puissance de Lewis Hamilton au Brésil

Daniel Ricciardo n’est toujours pas convaincu par l’idée de courses de Formule 1 à grille inversée malgré la montée en puissance de Lewis Hamilton dans le peloton au Brésil.

Le septuple champion du monde a gagné 15 places depuis le fond de la grille au sprint à Interlagos, ayant été exclu des qualifications car l’aileron arrière de sa Mercedes a été jugé illégal par la FIA.

Après avoir purgé une pénalité moteur lors du Grand Prix de Sao Paulo lui-même, Hamilton a amélioré sa position de neuf autres places car, avec une nouvelle unité de puissance dans son W12, il est passé de la 10e à la première place pour réduire son déficit dans la course au titre à Max Verstappen à 14 points.

Ce sont des performances passionnantes – et en particulier, celle des qualifications de sprint a parfaitement illustré ce qui peut être produit et réalisé lorsque les voitures les plus rapides partent à l’arrière.

Cependant, Ricciardo, qui faisait partie de ceux que Hamilton a dépassés au sprint pour s’assurer qu’il a commencé une place devant l’Australien dans la course, ne veut pas que de tels cas soient introduits en F1 comme une évidence.

« Lewis devant commencer à l’arrière a certainement fait le [sprint] course plus excitante à regarder », a déclaré le pilote McLaren.

« La course de sprint en a profité. Mais je pense aussi qu’une victoire doit rester une vraie victoire.

« Une course de sprint a moins de valeur [than the main race]. Même alors, vous voulez que le vainqueur sente à l’arrivée qu’il était vraiment le meilleur.

« Si vous gagnez uniquement grâce à une pole position, que vous avez obtenue parce que vous avez été le plus lent en qualifications… Je ne sais pas quelle satisfaction cela donne.

Les commentaires de Ricciardo contrastent avec ceux du directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, qui a doublé après le week-end brésilien son opinion selon laquelle des grilles inversées seraient bonnes pour le sport.

« Pour être honnête, je pense que cela fonctionne », a déclaré à Motorsport.com Binotto, qui a vu Carlos Sainz récolter un point de championnat du monde pour Ferrari en terminant troisième du sprint de Sao Paulo.

« À cause de tous les dépassements, c’est très amusant à regarder. Je pense que nous devrions l’envisager pour les courses de sprint. Maintenant que nous avons vu ce qui se passe alors, nous n’avons pas besoin d’en discuter longtemps.

Trois sprints ont eu lieu cette année à Silverstone, Monza et Interlagos et ce nombre sera doublé à six la saison prochaine avec Ross Brawn, directeur général des sports mécaniques de F1, déclarant dans sa dernière chronique pour la Formule 1 : « C’était, à mon avis, le meilleur des trois.

« Nous pensons que les bases sont très solides pour le sprint et nous présenterons plus de détails sur nos plans pour six événements en 2022 dans les semaines à venir lors de discussions avec la FIA et les équipes.

« Il y a des choses que nous devons peaufiner, mais le Brésil a montré que le sprint est un excellent ajout au week-end et a fait de vendredi, samedi et dimanche de grands moments qui sont excitants pour nous tous. »