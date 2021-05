Daniel Ricciardo heureux d’avoir de “ bons problèmes ” après un fort GP d’Espagne

Daniel Ricciardo se dit heureux de faire face à de «bons problèmes» dans sa McLaren après un week-end bien amélioré au Grand Prix d’Espagne.

L’Australien avait été devancé par son coéquipier Lando Norris lors des trois courses précédentes en 2021, mais Ricciardo a surqualifié le Britannique et a pu concourir tout au long de Barcelone contre Sergio Perez de Red Bull et Carlos Sainz de Ferrari.

Une finition P6 durement gagnée était sa récompense ce jour-là à Barcelone, et l’homme McLaren était dynamique après sa meilleure performance jusqu’à présent pour sa nouvelle équipe.

«C’était une meilleure course, j’ai eu de bons problèmes», a déclaré Ricciardo à Sky Sports. «Le départ était bon et cela m’a mis devant quelques voitures plus rapides.

«Par conséquent, cela signifiait que je devais ensuite défendre à peu près toute la course. Avec Checo, je faisais tout ce que je pouvais aussi longtemps que je le pouvais et puis il m’a eu, puis j’ai eu Carlos pour le dernier quart de course environ.

«Nous n’avions pas le rythme aujourd’hui, mais c’était bien de retenir une voiture plus rapide et de simplement organiser un meilleur week-end. Donc personnellement je suis plus heureux, nous en avons encore [performance] à trouver dans la voiture et moi-même.

«Ce fut un week-end plus doux et certainement le meilleur de l’année à ce jour.»

Alors que la fraternité de la Formule 1 revenait vers un territoire plus familier ce week-end, Ricciardo a déclaré que le fait d’être sur un circuit où il avait parcouru des centaines et des centaines de tours dans le passé lui avait permis d’expérimenter et de modifier son MCL35M pour être plus proche de son goût.

“Sans vouloir offenser Barcelone, vous êtes une ville magnifique mais ce n’est pas souvent que vous êtes si excité de venir ici car nous faisons beaucoup de tests ici et nous connaissons si bien la piste”, sourit-il.

«Mais j’étais ravi de venir ici pour me familiariser, sur un circuit que nous connaissons bien, donc j’ai pu le réduire sur une quantité connue et trouver les améliorations dont j’avais besoin dans la voiture.

«Nous avons fait un peu de travail avec la voiture ce week-end, mais il s’agissait vraiment de moi et d’ajuster la façon dont vous attaquez le virage, où vous freinez, comment vous freinez, lorsque vous accélérez, tous ces détails.

«La voiture est un peu délicate à conduire et même si elle est rapide, elle se révèle un peu délicate pour le moment. Si je le dépasse, ces petites erreurs deviennent coûteuses et cela déséquilibre pour le reste du virage.

«Je suis juste en train de comprendre un peu plus et cela vient avec plus de tours dans la voiture sur un circuit que je connais dos à l’avant.»

