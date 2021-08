Daniel Ricciardo : Injustifié et injuste si aucun point n’a été attribué

in

Alors que beaucoup remettent en question la justification de la F1 en distribuant des points pour ce qui était effectivement une non-course, Daniel Ricciardo dit que c’était la bonne décision.

Un dimanche extrêmement humide sur le circuit de Spa a vu la Formule 1 effectuer une course de deux tours derrière la Safety Car afin d’avoir un résultat pour le Grand Prix de Belgique.

Mais, courant derrière la Safety Car, les pilotes n’ont pas été autorisés à se dépasser, terminant le Grand Prix dans l’ordre dans lequel ils l’avaient commencé.

Cela, pénalités exclues, était basé sur leur classement de qualification avec le poleman Max Verstappen remportant la victoire devant George Russell et Lewis Hamilton.

Ricciardo, qui s’est qualifié P4, a terminé P4.

Avec moins de 75 pour cent de la course terminée, la moitié des points ont été attribués aux dix premiers.

Ricciardo a déclaré que la Formule 1 avait pris la bonne décision, convaincu qu’il aurait été “injuste” de ne pas récompenser le “travail acharné” de Verstappen.

“Pour être honnête, je ne sais pas encore si c’est complètement bon ou pas”, a déclaré le pilote McLaren à Motorsport.com Pays-Bas, “mais vous pouvez dire qu’il serait injuste de ne rien distribuer.

« Max a fait le gros du travail samedi, a mis sa voiture en pole et aurait probablement gagné dans ces conditions car il était le seul à avoir une bonne visibilité.

« Si je ne donnais aucun point, alors à mon avis, ce serait injustifié. »

Ricciardo, cependant, semble être le seul à penser que les points étaient justifiés.

Sebastian Vettel, qui était P5 à la fois en qualifications et en Grand Prix, a déclaré que c’était « un peu une blague, non ? C’est une blague.

« Si vous voulez obtenir une récompense pour vous qualifier, vous devriez obtenir des points pour vous qualifier. Qu’avons-nous fait aujourd’hui [to earn the points]? Je ne sais pas.”

Ricciardo, cependant, estime qu’il a gagné ces points en raison de sa performance de samedi.

Lorsqu’on lui a demandé si les points étaient une récompense pour ses efforts de qualification sous la pluie, il a répondu : « Certainement.

« Si je regarde maintenant en arrière samedi, je suis très content des qualifications. Il avait déjà le pouvoir et le charisme [to justify such a reward].

« Heureusement, nous ne nous retrouverons plus jamais dans cette situation. Espérons que ce sera aussi la toute dernière fois.