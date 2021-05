Daniel Ricciardo intervient sur la collusion entre équipes

Daniel Ricciardo a pesé sur la collusion entre équipes, affirmant que lorsqu’il était avec Toro Rosso, il était toujours «libre» de faire la course avec ses coéquipiers seniors chez Red Bull.

George Russell s’est écrasé sur Valtteri Bottas au Grand Prix d’Émilie-Romagne, Toto Wolff critiquant le pilote. Pas tant pour l’accident mais parce qu’il a éliminé un pilote Mercedes dans le processus.

Russell s’est excusé dès le lendemain, parlant de la règle cardinale selon laquelle «il ne faut jamais s’écraser avec un coéquipier» et que «Lewis et Valtteri sont en quelque sorte des coéquipiers pour moi».

Cependant, ils ne sont pas des coéquipiers étant donné que Russell court pour Williams et Bottas pour Mercedes.

Ricciardo dit que si Russell avait le meilleur rythme ce jour-là, ce qu’il a fait, c’était son travail d’attaquer Bottas sans que Mercedes s’implique.

“En fin de compte, si vous êtes plus rapide, vous devriez pouvoir essayer quelque chose”, a-t-il déclaré à RacingNews365.com.

«À ce stade, ces gars méritent plus de respect et ne devraient pas nécessairement agir dans le meilleur intérêt de l’équipe.

“Comme la détermination d’un pilote, veut montrer, alors cela devrait parler à son avantage.”

Il a ajouté: «Je ne sais pas exactement quelle était la situation entre Bottas et Russell, mais si Russell sentait qu’il pouvait réellement le dépasser, pourquoi pas?

“Mais c’est et reste un appel difficile et je suis content de ne pas avoir à le faire.”

McLaren a également été brièvement accusé par Red Bull d’avoir aidé le motoriste Mercedes au Grand Prix du Portugal lorsque Lando Norris s’est fait dire «non» de rendre la vie facile à Max Verstappen en qualifications. Le Britannique a ri des plaintes d’Helmut Marko.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

En 2012 et 2013, Ricciardo était dans une position où les commandes des équipes auraient pu passer entre deux équipes, Toro Rosso et Red Bull.

Les Australiens disent que Red Bull n’a jamais dit aux pilotes de Toro Rosso de ne pas faire la course avec les pilotes seniors.

«Quand j’étais à Toro Rosso, c’était peut-être encore plus facile que nous n’étions jamais vraiment proches de Red Bull», se souvient le joueur de 31 ans.

«Ils ont remporté des championnats, alors que nous devions nous battre pour une place dans le top 10. S’il y avait jamais un Red Bull derrière nous, nous ne devions pas nous rendre les choses trop difficiles les uns pour les autres.

«Bien que, quand je repense au Grand Prix de Singapour en 2012, j’étais dans les points et pour une raison quelconque, Mark Webber était derrière moi dans le dernier relais de la course et j’étais libre de courir avec lui.

«Je me suis défendu aussi fort que possible. Après tout, j’étais neuvième et cela comptait beaucoup pour moi en 2012.

«Dans des situations comme celle-là, nous avons été autorisés à vraiment courir les uns avec les autres, sans trop penser à qui nous nous battions. Bien sûr, il faut toujours trouver un équilibre là-dedans, mais je pense que Red Bull a agi autant que possible.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.