Daniel Ricciardo : la Formule 1 a le juste équilibre sur la sécurité

Daniel Ricciardo pense que la Formule 1 est au bon endroit en ce qui concerne son approche de la sécurité des pilotes, reconnaissant un « changement d’état d’esprit » par rapport au passé.

L’Australien faisait référence à la décision de ne pas mettre les feux au vert pour le Grand Prix de Belgique, avec une pluie incessante convaincant la direction de course que seuls deux courts relais derrière la Safety Car étaient possibles.

Il y a clairement une attitude différente envers la sécurité en F1 que dans les décennies passées, lorsque de telles conditions n’auraient pas été perçues comme un obstacle pour empêcher une course de se dérouler.

Mais en fin de compte, le pire des cas est que quiconque sur un circuit soit gravement blessé – et Ricciardo, dont le coéquipier McLaren Lando Norris s’était lourdement écrasé lors des qualifications à Spa, pense que le sport trouve maintenant le bon équilibre entre l’excitation et le garder en sécurité.

“Il y a définitivement un changement d’état d’esprit dans tout ça”, a déclaré Ricciardo, cité par Motorsport.com, interrogé sur les débuts de la Formule 1 lorsque, malheureusement, les décès de pilotes n’étaient pas rares.

«Évidemment, je n’étais pas là à cette époque, mais c’était plutôt normal d’avoir des morts et tout ça dans le sport.

« Je suis sûr que c’était très difficile à accepter, mais peut-être parce que c’était plus régulier, c’était un peu attendu.

« Maintenant, sachant ce que nous savons, ou du moins ce que je sais, aurais-je couru dans les années 60 ? Avec les connaissances que j’ai maintenant, non.

“En fin de compte, c’est un sport, donc nous aimons le risque, mais si vous parlez d’une question de vie ou de mort, je pense que cela ne vaut rien.”

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Cependant, bien que les blessures graves soient, heureusement, beaucoup moins fréquentes de nos jours, il reste un facteur de risque important – comme en témoignent les accidents que Romain Grosjean, Max Verstappen et Norris ont subis au cours des 10 derniers mois.

“Vous regardez la chute de Lando samedi et je pense qu’il a prouvé que vous pouvez encore en avoir une grosse”, a ajouté Ricciardo. «Et ces conditions à l’époque, elles allaient bien – enfin, à la limite, mais évidemment d’accord pour que nous ayons le feu vert.

«Je pense donc que nous concourons toujours dans un sport dangereux et que nous jouons au bord du danger, mais je pense qu’il y a une sorte de danger et d’insécurité et puis il y a l’extrême, bien sûr, avec des gens inutilement héliportés d’ici. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait à faire son travail s’il n’était pas payé, Ricciardo a répondu : « Des jours comme le dimanche ? Ouais, tu sais quoi, c’est peut-être l’âge en moi, mais je me pose cette question et la réponse est oui. Et je pense que le jour où la réponse sera non, c’est le jour où je devrai arrêter de courir.

«Je suis assez bon pour vérifier ça et quand j’étais enfant, je ne l’ai jamais fait pour être à la télévision, pour être payé de l’argent, c’était parce que j’aimais ça.

“Le jour où l’argent ou la célébrité ou quoi que ce soit l’emporte, c’est le jour, définitivement, j’ai assez de conscience de moi-même pour dire d’accord, j’en ai fini avec ça.”