Daniel Ricciardo : la stratégie de McLaren “pas très bien exécutée”

Daniel Ricciardo a déclaré que McLaren avait essayé une stratégie de “travail d’équipe” lors du Grand Prix des Pays-Bas, mais que cela ne s’était pas déroulé comme ils l’avaient espéré.

L’Australien hors-qualifié Lando Norris samedi, mais a souffert d’un problème avant le départ de la course – il a été vu en train d’agiter les mains hors de sa voiture alors qu’il semblait ne pas être en mesure de passer à la vitesse supérieure avant l’extinction des feux.

Après quelques pressions frénétiques sur son volant, il a réussi à régler le problème avec quelques secondes avant de se mettre en route. Mais au début de la course, il y avait aussi des bouffées de fumée qui s’échappaient de son échappement et George Russell a signalé que Ricciardo renversait de l’huile sur la piste dans les premiers tours.

Norris est entré profondément dans la course lors de son premier relais et l’équipe a écarté Ricciardo pour que Norris progresse, mais le Britannique n’a pu prendre qu’un seul point dimanche.

Après avoir essayé quelque chose d’un peu différent pour essayer de maximiser leur résultat, l’Australien a admis que cela s’était légèrement retourné contre eux.

“Je ne pense pas que nous ayons eu un rythme énorme, donc je pense que c’était la réalité”, a déclaré Ricciardo, qui a terminé 11e, sur le site officiel de la Formule 1. «Je pense qu’au mieux, nous obtenions peut-être un point aujourd’hui.

«Mais nous avons essayé un peu, disons, une stratégie de travail d’équipe pour aider Lando, mais je ne pense pas que nous l’ayons très bien exécuté.

« Évidemment, c’est quelque chose dont nous avons parlé et l’équipe a une bonne surveillance sur [the] mur des stands, donc s’ils voient une opportunité de maximiser les points pour l’équipe, vous devez y aller et faire confiance à leur point de vue.

« Alors on verra ce soir. Mon sentiment était que ce n’était pas parfaitement exécuté, mais en disant cela, je ne sais pas. Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup mieux.

« Peut-être que ça aurait été moi 10e au lieu de Lando, mais ce n’est pas comme si nous étions parmi les sept premiers ou quelque chose comme ça aujourd’hui.

« Donc finalement, nous n’avions pas un bon rythme, c’est un peu dommage. Évidemment, vous voulez être dans le combat, et quand vous faites beaucoup de tours et que vous n’obtenez aucune récompense, ce n’est pas si excitant.

Malgré un week-end de repos pour McLaren qui a vu Ferrari s’éloigner de l’équipe dans le championnat des constructeurs, Ricciardo s’est fixé un objectif ambitieux pour la prochaine course.

« Il nous reste une semaine jusqu’à Monza, l’une des meilleures courses de l’année à coup sûr, tant pour les courses réelles que pour les dépassements. Espérons que cela apporte un peu », a-t-il ajouté.

“Donc [I’m] dans l’attente de ça. Je pense qu’aujourd’hui aussi, tant que nous en tirerons des leçons, c’est tout ce que nous pouvons faire, essayer de grandir et de faire de meilleurs mouvements dimanche prochain et essayer d’obtenir le top cinq.