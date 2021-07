Daniel Ricciardo : Lando Norris fait ce que moi et Max avons fait

Daniel Ricciardo dit que, comme lui et Max Verstappen, Lando Norris fait un grand “pas de troisième année” dans sa carrière en F1.

Lorsqu’il a été annoncé que Ricciardo rejoindrait McLaren pour 2021 et au-delà, beaucoup s’attendaient à ce qu’il prenne le dessus sur son nouveau coéquipier, mais cela n’a pas été le cas.

Alors qu’il a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle voiture, le Britannique a été excellent, terminant sur le podium dans un tiers des courses et étant l’un des pilotes de la saison jusqu’à présent.

L’Australien pense que, dans sa troisième année sur la grille, son coéquipier fait un grand pas en avant, et dit que lui et son ancien coéquipier Max Verstappen ont fait de même.

“Je suis arrivé et il a montré qu’il avait des compétences et du talent, je pense aussi que cette année, il a franchi cette étape de troisième année”, a déclaré Ricciardo à Channel 4.

“Je l’ai fait chez Red Bull, je pense que Max l’a fait aussi, a en quelque sorte corrigé certaines de ses erreurs au cours de la troisième année, puis a vraiment atteint son potentiel, et je pense que Lando le fait maintenant.

“Donc, pour l’instant, je dois juste tirer mon chapeau, reconnaître qu’il conduit très bien, qu’il se marie très bien avec l’équipe, et juste essayer d’utiliser cela pour que je puisse aller de l’avant.

“Apprenez de lui où il fait mieux les choses, utilisez ces choses pour faire de moi un meilleur conducteur.”

Le grand écart entre les deux jusqu’à présent cette année n’est pas seulement dû à la forte forme de Norris, Ricciardo étant loin d’être le plus souvent à son meilleur.

Il dit qu’il n’est pas encore tout à fait à l’aise dans la voiture et admet qu’il est douloureux de se battre autant.

« Tout commence à partir du virage, de l’entrée du virage », a-t-il déclaré.

“Et c’est là que vous pouvez vous plaindre de la traction ou de quelque chose à la sortie du virage, mais la plupart du temps, cela commence à l’entrée et si vous ne pouvez pas bien positionner la voiture et faire ce qu’elle veut au virage. et donc le sommet, alors vous êtes en quelque sorte en train de rattraper votre retard.

“Et je pense que ce avec quoi j’ai eu du mal au départ, c’est de m’engager vraiment et de faire tourner la voiture comme je le souhaite.

“Maintenant, en y regardant, certaines de mes forces dans le passé, que ce soit la Red Bull ou la Renault, étaient ce point d’équilibre de tourner avec le frein, et cette voiture en ce moment est plus sensible à cela, et donc elle nécessite un style un peu différent dans ce domaine. Et je dirais que c’est une chose sur laquelle je travaille toujours.

«Ça fait mal, probablement pour deux raisons principalement, je suis passionné, et je crois que je peux le faire.

“Je pense que la douleur vient de savoir ce qui est possible, ce que je peux réaliser, donc le sentiment que j’ai après un mauvais week-end, je déteste ce sentiment et c’est un coup de poing dans les tripes dimanche, mais lundi, c’est de l’essence pour le feu et je veux juste continuer.

