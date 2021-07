Daniel Ricciardo : le racecraft de Fernando Alonso est le « meilleur sur la grille »

Daniel Ricciardo a décrit l’engin de course de Fernando Alonso comme le “meilleur sur la grille” à certains moments en 2021 après le départ du double champion du monde en qualifications de sprint.

Alonso a réalisé l’un de ses célèbres tours du premier tour en dépassant six voitures au début de la « course » raccourcie, passant de la 11e à la 5e place dans les premières étapes.

Alors qu’il a finalement été dépassé par les deux voitures McLaren, le pilote Alpine débutera P7 du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche après avoir montré son talent pour se frayer un chemin à travers le peloton.

Alonso a reçu des critiques pour avoir parcouru les lignes droites, mais Ricciardo a estimé que l’Espagnol était l’une des principales raisons de la réussite du premier test de qualification au sprint.

« En fait, je le félicite d’avoir fait [sprint qualifying] assez excitant », a déclaré Ricciardo à Sky Sports F1. « Son départ a été phénoménal, nous a tenus sur nos gardes. Je pense aussi que c’est cool de voir qu’il y a toujours la question, comme pour tout sport, est-ce que l’âge est un facteur ?

« Je pense que son engin de course cette année a probablement été le meilleur sur la grille, du moins parfois. C’est cool de voir ça. Si vous avez toujours une passion et une réelle motivation pour cela, vous pouvez continuer à le faire à un très haut niveau.

McLaren s’est mérité un lock-out de la troisième rangée lors de la première sortie des qualifications de sprint après avoir sauté Sergio Perez après sa rotation, et Ricciardo a offert des commentaires positifs sur le format naissant.

“J’ai apprécié, tout allait bien”, a-t-il déclaré. « Mon jour préféré de la semaine de course est le dimanche et c’est parce que c’est une course. J’aime le départ, l’intensité de tout cela et les courses de roue à roue.

« Avec ce format, nous pouvons le faire deux fois en un week-end, donc pour moi c’est une victoire. Je l’aime bien.”

L’Australien s’est amélioré au cours du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, se rapprochant de son coéquipier Lando Norris et partant de la troisième ligne dimanche aux côtés de son compatriote McLaren.

Alors que Ricciardo est toujours à la traîne dans le championnat des pilotes, il a déclaré qu’il se sentait plus à l’aise avec sa voiture à Silverstone.

“C’est définitivement un meilleur week-end”, a-t-il déclaré. « L’Autriche ne s’est pas sentie mal, c’est juste que [I] était juste nulle part.

« Ce week-end, je pense que nous venons de commencer du bon pied. En qualifications hier, j’avais l’impression que nous avions une bonne voiture et cela m’a donné confiance pour attaquer.

« Je connais les deux millièmes [gap] C’est un peu douloureux après l’année que ça a été jusqu’à présent, mais je ne veux pas avoir cet état d’esprit. C’est beaucoup mieux qu’il y a quelques semaines.

“Andréas [Seidl, team principal] m’a vu après les qualifications et j’étais encore assez furieux. Il y a eu certaines choses qui m’ont frustré et il a dit “J’aime que tu aies franchi ce pas et tu es toujours un peu furieux”, donc c’est bon signe.

