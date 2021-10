Daniel Ricciardo marque les différences entre Helmut Marko et Zak Brown en tant que patrons

Daniel Ricciardo a déclaré que Zak Brown et Helmut Marko ont des personnalités « très différentes », mais ont tous deux le même objectif final en Formule 1.

Ayant travaillé pour l’une des personnalités les plus exubérantes de la Formule 1 à Brown, ainsi que l’une des figures les plus exigeantes du sport à Marko chez Red Bull, Ricciardo se trouve dans une position unique pour pouvoir comparer la façon dont les deux s’acquittent de leur travail.

L’Australien est passé par le système junior de Red Bull et a rejoint l’équipe senior en 2014, passant cinq saisons en tant que pilote Red Bull avant de partir pour Renault.

Étant donné à quel point le conseiller Red Bull Marko peut critiquer les performances de ses pilotes lors des entretiens, son approche est considérée comme une valeur aberrante dans le fonctionnement d’autres personnalités du sport – mais l’Australien a déclaré qu’il admirait l’engagement de l’homme de 78 ans. est toujours au sport et aux deux équipes Red Bull.

« Je veux dire, leurs personnalités sont très différentes », a déclaré le pilote McLaren sur le podcast Beyond the Grid de F1. « Tu sais, Helmut est un homme de peu de mots, Zak parle probablement autant que moi !

«Mais la similitude est qu’ils ont tous les deux faim et, oui, ils peuvent le montrer de différentes manières à travers leur personnalité, mais ils ont tous les deux tellement faim de le faire.

« Je veux dire, Helmut – tout le monde le sait. Qu’il voyage toujours à chaque course en faisant cela, cela parle de lui-même, et je le respecterai toujours et j’admirerai Helmut pour cela.

Quant à son duo de direction actuel composé de Brown et du directeur de l’équipe Andreas Seidl, Ricciardo a déclaré qu’il apprécie la dynamique qu’il entretient avec ses employeurs.

Le joueur de 32 ans a déclaré que l’enthousiasme de Brown pour le sport était contagieux et avait pour effet de vouloir améliorer McLaren en tant qu’organisation, l’Américain qualifiant le doublé de l’équipe à Monza de « jour le plus fier en course ». .

Seidl, quant à lui, est capable de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire dans le fonctionnement quotidien de l’équipe.

« Zak, il veut le faire. Il adore la course », a déclaré Ricciardo. « C’est le plus grand fanboy, mais de la manière la plus positive. Cela lui donne l’envie d’être meilleur, de construire une meilleure équipe.

« Et puis Andreas [Seidl] a ça, appelons ça, cette « efficacité allemande » – et il a cet instinct de tueur dont vous avez besoin dans une équipe, pour avoir cette autorité, mais aussi pour avoir cette confiance dans les gens autour de vous.