Daniel Ricciardo: Max Verstappen au sommet “ aussi longtemps qu’il le veut ”

Daniel Ricciardo pense que son ancien coéquipier de Red Bull, Max Verstappen, sera au sommet de la Formule 1 jusqu’à ce qu’il décide d’arrêter de courir.

A seulement 23 ans, Verstappen s’est déjà positionné comme une future star de la Formule 1, mais la saison 2021 lui a pour la première fois fourni la machinerie capable de se battre pour le Championnat du Monde.

Son principal rival est Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, qui, à 36 ans, est beaucoup plus avancé dans sa carrière en Formule 1.

Le Britannique ne montre aucun signe de ralentissement cependant, et Ricciardo estime que Verstappen peut également continuer jusqu’à la trentaine.

“C’est probablement la même chose avec lui qu’avec Lewis, qu’il peut être là bien dans la trentaine s’il le veut”, a déclaré Ricciardo à RacingNews365.

Et non seulement continuer, car Ricciardo soutient également Verstappen pour rester compétitif au sommet de la Formule 1 jusqu’à ce qu’il décide qu’il en a assez.

Mais l’Australien s’attend à ce que Verstappen rencontre également une concurrence féroce en cours de route, y compris de sa part.

“Je pense que Max sera au sommet aussi longtemps qu’il voudra courir”, a déclaré Ricciardo.

«J’ai déjà travaillé avec beaucoup de la prochaine génération, Max par exemple. Donc tu as Max et je pense aussi Charles [Leclerc].

«Nous verrons comment Lando [Norris] fait cette année, mais il a déjà montré qu’il a ce qu’il faut pour atteindre le sommet. J’attends aussi George [Russell] être devant le peloton dès qu’il aura une voiture assez bonne.

«Et puis vous avez des gars comme [Carlos] Sainz et moi-même – je viens de nous appeler les gars d’âge moyen qui existent depuis plusieurs années.

«Tout comme dans de nombreux sports, les talents sont de plus en plus jeunes. Je pense que c’est aussi parce qu’ils ont des gens autour d’eux avec de l’expérience dont ils peuvent apprendre. Cela leur permet également d’apprendre plus rapidement. »

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Ricciardo est passé à McLaren pour 2021 dans le but de continuer à se battre pour un premier championnat du monde une fois que la nouvelle génération de voitures arrivera pour 2022.

Et tant qu’il ressent encore le «dynamisme» et la «motivation» pour extraire le maximum de ses machines, Ricciardo se sent plus que capable de rivaliser avec ce groupe émergent de stars de la course.

«Je resterai aussi longtemps que je veux, si j’ai le ressenti, le dynamisme et la motivation et que je peux pousser la voiture à la limite que je pense pouvoir alors continuer à rivaliser avec la nouvelle génération», a-t-il confirmé.

«Sans aucun doute, c’est un peu comme Lewis le fait. En fin de compte, c’est à moi de décider combien de temps je veux faire ça. Une chose est sûre, je ne veux pas seulement conduire des tours, je veux être compétitif.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!