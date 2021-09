Daniel Ricciardo mécontent de l’erreur de stratégie “claire” de McLaren

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il était catégorique sur le changement de pneus intermédiaires, mais son arrêt est arrivé trop tard pour avoir un impact à la fin.

La pluie est tombée dimanche dans les phases finales d’un spectaculaire Grand Prix de Russie, les pilotes adoptant différentes approches quant au moment de passer aux pneus pluie.

Contrairement à son coéquipier Lando Norris, dont la victoire probable en course a été annulée en s’arrêtant trop tard après avoir choisi de rester à l’extérieur, Ricciardo avait voulu entrer plus tôt pour essayer de profiter de ceux qui vacillaient autour de lui.

L’ordre de passage s’est considérablement mélangé à la fin de la course et Ricciardo a terminé P4 sur la route, et il reste convaincu que s’arrêter plus tôt que lui était la bonne chose à faire.

« Je n’ai entendu que par les médias [about] La course de Lando, mais je parle uniquement de ma course ou de mes sentiments », a déclaré l’Australien à Sky Sports F1. « Je pense que celui-là, je demande au mur des stands si la pluie devient plus forte parce que cette partie de la piste [start/finish straight] était plus ou moins sec, c’était la partie la plus éloignée qui était humide.

« Nous sommes la meilleure référence pour cela. Alors j’ai dit, virage 5, virage 7, je ne peux plus le garder sur la piste donc, pour moi, c’était clair: j’ai dit que je dois entrer [for] l’inter.

« Au virage 7, je suis parti presque tout près du mur, donc ce n’était même pas une question pour moi. J’ai dit aux gars que j’avais besoin d’inters. Je pense que, normalement, nous sommes les meilleurs juges pour ça parce que c’est nous qui sentons la piste, mais encore une fois, je ne parle pas de la situation de Lando mais au moins pour moi aujourd’hui, c’était clair. Et avec le recul, un tour plus tôt était encore mieux.

“Nous ne l’avons probablement pas encore perfectionné, mais je pense que c’était toujours la bonne décision.”

Après avoir remporté la dernière manche du Championnat du monde à Monza, Norris était en passe de remporter deux victoires consécutives pour McLaren avant que sa course ne déraille à la fin.

Avec cela, Ricciardo pense qu’il y a des raisons d’être optimiste au sein de l’équipe alors qu’ils cherchent à continuer leur progression, mais ils ont encore des choses à régler à mesure qu’ils s’améliorent.

« D’un point de vue d’équipe, je pense qu’il y a un encouragement à la performance », a-t-il déclaré. « Il est évident qu’il aurait pu y avoir plus de points aujourd’hui, mais nous continuerons de l’examiner.

« Je pense que récemment, certains moments ont été bons, d’autres moins, donc je suis toujours impatient de trouver la vitesse dans la voiture. Je ne pense pas que ce fut un week-end aussi confortable que Monza, certainement un peu plus piégeux, et un gros compromis pour vendredi, donc je ne pense pas que nous ayons vraiment repris le dessus.

« Nous allons essayer de continuer à travailler dessus. »