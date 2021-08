Daniel Ricciardo méfiant face aux comparaisons Max Verstappen/Lando Norris

Daniel Ricciardo pense qu’il est “un peu tôt” pour commencer à faire des comparaisons entre Max Verstappen et Lando Norris.

L’Australien s’est retrouvé coéquipier des deux prodigieux talents dans leur troisième année de F1, Verstappen chez Red Bull et maintenant Norris chez McLaren, il serait donc bien placé pour les juger directement.

Dans le cas de Verstappen, le duo a passé la majeure partie de trois saisons ensemble avant que Ricciardo ne passe chez Renault.

Ce mandat, il a rejoint McLaren aux côtés de Norris, qui a eu deux campagnes précédentes avec l’équipe à son actif aux côtés de Carlos Sainz.

Ce n’est qu’en 2018, la dernière de leurs trois années en tant que duo Red Bull, que Verstappen a terminé devant Ricciardo au Championnat du monde, avec une marge importante de 79 points.

Cela pourrait être un scénario similaire cette fois-ci, cependant, car Norris a actuellement 63 ans d’avance sur son collègue de 32 ans, qui admet librement qu’il a eu du mal à s’adapter au MCL35M.

Néanmoins, le Britannique connaît une brillante campagne qui a donné lieu à des théories selon lesquelles il pourrait être un candidat au Championnat du monde, avec Verstappen qui se bat pour le titre cette année, au cours des prochaines saisons – avec une voiture suffisamment compétitive.

Interrogé lors d’une interview avec Motorsport.com pour les comparer à ce stade de leur carrière, Ricciardo a déclaré : “Oui, je pense à des personnalités très différentes.

« Mais disons que l’habileté sur la piste… vous pouviez voir que la vitesse brute est là. Je le vois avec Lando cette année. Il est peut-être un peu tôt pour le comparer à Max. Mais c’est sûr, il est très bon. Très très bien.”

Un domaine dans lequel Norris a particulièrement excellé cette saison est celui des qualifications, ayant même été candidat à la pole position à plusieurs reprises et il a débuté en première ligne pour le Grand Prix d’Autriche avant de terminer troisième.

Ricciardo n’est pas étranger à un jeune coéquipier cherchant la pole, comme cela s’est également produit avec Verstappen – mais il s’est souvenu d’une occasion particulière avec tendresse, lors du Grand Prix du Mexique 2018, lorsqu’il a empêché le Néerlandais de marquer l’histoire.

“Je savais que si Max décrochait la pole ce week-end, il serait le plus jeune poleman de l’histoire, donc il y avait un record pour lui, un record pour Red Bull”, se souvient Ricciardo.

« C’est sûr que c’est bon pour la marque, l’équipe, la publicité, et ça rapporte. Donc, je comprends ce côté commercial, et en fait, c’est pour cette raison que j’ai choisi de ne pas me fâcher. Je dis juste ‘d’accord, c’est du business’ et je sais que c’est du sport, mais c’est aussi du business.

« L’année précédente en fait au Mexique, je pense que Max m’a surqualifié de près d’une seconde. C’était un week-end vraiment étrange.

“Et tout le week-end de 2018, il a été le plus rapide à chaque séance, puis en Q3, j’étais là… de nulle part.

«Pour cela, j’étais juste fier de pouvoir encore le faire. Et visiblement, Max conduisait très, très bien. Cela m’a juste confirmé la confiance que j’avais en moi.