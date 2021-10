Daniel Ricciardo n’a fait que «quatre tours de bon rythme» pour McLaren au GP de Turquie

Daniel Ricciardo a profité de bonnes performances de sa McLaren pour seulement quatre tours du Grand Prix de Turquie, le reste a été « dur ».

Après l’élimination de Ricciardo lors de la Q1 à Istanbul Park, McLaren a appelé à prendre une quatrième nouvelle unité de puissance de la saison pour leur pilote, le laissant tomber à l’arrière de la grille.

À partir de là, les progrès se sont avérés très difficiles dans des conditions humides, même un passage à des intermédiaires frais n’a pas apporté beaucoup de joie à Ricciardo.

En fin de compte en franchissant la ligne P13, Ricciardo a accepté que ce n’était tout simplement pas une bonne sortie.

« Je pense que nous avons eu peut-être quatre tours dans la course où nous avions un bon rythme mais le reste était difficile », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Au début, nous avons beaucoup lutté avec l’adhérence avant, donc c’était vraiment difficile de rester près des autres, puis nous nous sommes arrêtés pour un nouveau pneu.

« Après cela, je n’avais pas une bonne adhérence arrière au départ et j’avais du mal, mais au bout d’un moment, ça s’est bien passé. Nous avons probablement fait quatre bons tours dans ce relais où je pouvais sentir que je pouvais vraiment pousser sur le pneu, ce que je recherchais. De toute la course, c’était le positif.

« J’étais un peu excité parce que je pensais que ça allait peut-être continuer de s’améliorer, mais ça a duré quatre tours, puis l’arrière a de nouveau chuté, donc les dix derniers tours ont été un peu douloureux, j’essayais juste de s’accrocher.

« Évidemment, nous nous battions pour les points et cette stratégie était notre meilleure chance, mais c’était vraiment imprévisible. Je sais que d’autres ont duré plus longtemps, dont un a fait toute la course sur un seul set, mais à la fin j’ai vu mes pneus et ils étaient sur leurs dernières étapes.

« Malheureusement, ce n’était pas une course forte. Amenez Austin ! »

Lando Norris a pu marquer des points dans l’autre McLaren, décrivant son arrivée P7 comme la meilleure forme de « limitation des dégâts » possible sur ce qui s’est avéré être une piste difficile pour McLaren.

« Une course très longue et difficile aujourd’hui, principalement à cause des conditions », a-t-il déclaré.

« C’était très difficile de garder les intermédiaires dans une bonne fenêtre pendant la course, mais je pense que nous avons réalisé tout ce que nous pouvions à la fin, donc je dois être satisfait de la 7e place.

« C’était une limitation des dégâts pour nous sur cette piste, mais nous avons obtenu le meilleur résultat possible. Donc, content de ça et nous avons juste besoin d’apporter plus d’améliorations pour le prochain [in Austin]. «