Daniel Ricciardo n’a pas exclu une victoire inattendue en 2021

Daniel Ricciardo ne s’attendait pas à ce que sa première victoire McLaren arrive à Monza, mais n’a pas entamé la saison 2021 en excluant une victoire.

Ricciardo a eu un gros combat au cours de la première moitié de sa première saison avec McLaren, luttant souvent pour se rapprocher du rythme que son coéquipier Lando Norris tirait de la MCL35M.

Mais après une réinitialisation pendant la pause estivale, Ricciardo est réapparu beaucoup plus près de sa forme d’avant McLaren, remportant le Grand Prix d’Italie alors que Norris le suivait sur toute la ligne pour marquer un doublé pour l’équipe.

Ricciardo a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que cette première victoire McLaren arrive si tôt, mais ne l’aurait pas considéré comme impossible.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec le site Web de McLaren s’il pensait qu’une victoire en course en 2021 était possible, Ricciardo a répondu : « Pas après les six premiers mois. Non.

« Je dis ça, mais je pratique aussi ce sport depuis longtemps, et je sais que les choses peuvent arriver et que les choses peuvent changer assez rapidement.

« Donc, même si je ne m’attendais pas à une victoire, je n’aurais pas non plus signé un document disant: » Non, il n’y a aucun moyen que je gagne une course cette année « , car on ne sait jamais. «

Norris a également frôlé une victoire en 2021 en Russie, mais a malheureusement été rattrapé par une averse tardive qui a détruit sa course après avoir décidé de ne pas s’arrêter pour des pneus intermédiaires.

Et lorsqu’on lui a posé la même question que Ricciardo, la Grande-Bretagne a également estimé qu’une chance de gagner aurait pu se présenter. Comme il avait raison.

« Est-ce que je pensais être en mesure de gagner une course cette année ? Honnêtement, non », a-t-il déclaré.

« Est-ce que je croyais qu’il y avait une chance ? Oui. On ne sait jamais, tu sais… »

L’accent est désormais mis sur 2022, une saison où McLaren espère se mettre plus régulièrement dans la conversation pour les victoires.

Ricciardo s’attend à ce que les nouvelles réglementations à venir pour cette saison à venir créent plus d’opportunités pour les gagnants inattendus, une tendance qui se formait déjà en 2021.

« Je pense que les nouvelles voitures sont très excitantes pour la F1 car elles devraient un peu mélanger les choses », a déclaré Ricciardo.

« Je veux dire, cette année, les choses étaient parfois assez confuses : nous avons vu quelques vainqueurs différents et beaucoup d’équipes sur le podium. Je pense que l’année prochaine ouvre la porte à plus de cela.

« La principale chose que nous voulons tous l’année prochaine, c’est une course plus rapprochée – suivre une voiture devant plus facilement et avoir plus de batailles. »

Norris a fait écho à ces sentiments, affirmant que 2022 consiste à divertir les fans.

« Oui, exactement ça: faire un très bon spectacle pour les fans », a expliqué le Britannique.

« 2022 va être une bonne année. »