Daniel Ricciardo “n’aimait vraiment pas la F1” pendant l’agonie de la Styrie

Daniel Ricciardo a admis que le Grand Prix de Styrie était l’un de ces jours où il “n’aimait vraiment pas” la Formule 1.

L’Australien a déclaré dans une récente interview qu’il « tombe amoureux du sport au moins une fois par an » et que le Grand Prix de Monaco le mois dernier, dans lequel il a terminé 12e, était l’une de ces occasions.

Un autre est arrivé seulement cinq semaines plus tard au Red Bull Ring en Autriche, où Ricciardo n’a terminé que 14e après avoir pensé qu’il était parti pour un bien meilleur résultat.

Parti 13e sur la grille, le pilote McLaren a grimpé jusqu’à la huitième place au début, mais a ensuite perdu toutes ces places, et finalement une de plus, lorsque sa MCL35M a subi une perte de puissance temporaire au septième tour sur 71.

Ce fut un autre week-end difficile, comparé à son coéquipier Lando Norris qui a terminé cinquième, pour l’homme qui aura 32 ans jeudi – journée des médias pour la neuvième manche du Championnat du monde 2021, le Grand Prix d’Autriche au même endroit.

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Courage, @DanielRicciardo. 🧡 La semaine prochaine est une chance de rebondir tout de suite.#StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/tsqbJu9wWe – McLaren (@McLarenF1) 27 juin 2021

«Quand c’est bas, c’est vraiment bas, le sport. C’était un de ces jours où je n’aimais vraiment pas ça », a déploré Ricciardo, qui terminait dans les points pour la deuxième fois seulement depuis qu’il a rejoint McLaren l’hiver dernier.

“Le week-end est allé de mal en pis, et ce n’est qu’un de ceux-là.”

Expliquant le problème de puissance, Ricciardo a déclaré : « Je l’ai ressenti au virage 1, puis j’ai eu quelques interrupteurs et nous avons pu le récupérer au virage 7 ou 8. Mais tous ceux que j’avais dépassés au premier tour m’ont fait signe de passer. Ensuite, vous êtes dans le train et c’est tout, l’après-midi est terminé.

«C’était bien après ça, donc d’une certaine manière, c’est un peu ce qui craint encore plus. Lorsque vous reculez autant, parfois, vous vous dites « mettons fin à la douleur ».

« Nous avions encore une longue course à faire, mais une fois que vous êtes dans le train, tout le monde a le DRS, et l’air pur est si important ici. C’était tellement statique que je pense que le rythme de tout le monde était assez similaire dans l’air sale. Donc il n’y avait vraiment plus rien à faire après ça. La course a changé comme un interrupteur.

Alors que Ricciardo tenait à mettre l’expérience négative derrière lui, il est également reconnaissant d’avoir une chance rapide de se racheter sur le même circuit lors de sa première course à 32 ans.

« Autant je veux sortir du paddock, autant je suis content que nous ayons une autre chance », a-t-il déclaré.

«Ça ne peut être que mieux samedi et dimanche. J’ai donc hâte de revenir et d’essayer à nouveau et d’essayer d’obtenir un peu d’aide de quelqu’un, quelque part, n’importe où.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !