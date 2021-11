Malgré ses performances améliorées depuis la pause estivale, Daniel Ricciardo admet qu’il essaie toujours de s’adapter au pilotage de sa McLaren.

Les difficultés de Ricciardo au cours de la première moitié de la saison se sont atténuées depuis la rupture de la Formule 1 pour l’été, après avoir remporté le Grand Prix d’Italie et enregistré d’autres classements parmi les cinq premiers en Russie, en Amérique et dans le non-événement de Belgique.

Surclassé par Lando Norris au premier semestre, Ricciardo a marqué 19 points de plus que son coéquipier McLaren depuis le retour de la Formule 1 à Spa, montrant qu’il se rapproche de son illustre meilleur.

Parmi ses performances améliorées, cependant, il a encore eu quelques week-ends décalés, en terminant en dehors des points aux Pays-Bas et en Turquie.

Il a admis qu’il n’était pas choqué par les hauts et les bas des résultats qu’il avait récemment obtenus, car il lui restait encore des performances à trouver en ajustant la façon dont il conduisait le MCL35M.

« Je ne dirais pas une surprise », a-t-il déclaré.

« Je dirais qu’il y a toujours un élément de moi qui n’est pas, disons, 10 sur 10 avec la voiture. Il y a des virages où j’essaie encore de m’adapter un peu au style McLaren.

Pour l’avenir, Ricciardo a récemment parlé de son enthousiasme pour la façon dont 2022 se déroulera avec son équipe, mais son objectif actuel est de savoir comment il se produira à Mexico ce week-end.

L’altitude, la longue ligne droite de départ et d’arrivée et la variation de la vitesse des virages constituent un défi unique pour les pilotes, et il pense que McLaren pourrait être dans le mix ce week-end.

« Si je pense rapidement au Mexique, je ne suis pas vraiment sûr, avec les virages, quel style je vais devoir adopter », a déclaré l’Australien, cité par GPFans.

« Je pense que le secteur intermédiaire, les trucs rapides, nous devrions être plutôt bons. »

McLaren reste enfermé dans une bataille serrée avec Ferrari pour prendre la troisième place du championnat des constructeurs de cette saison, et la récente amélioration de la Scuderia s’est révélée par Charles Leclerc terminant 25 secondes devant Ricciardo à Austin – avec seulement un écart de 3,5 points séparant les équipes avec cinq courses à disputer.

Mais parallèlement à la lutte avec leurs rivaux immédiats, le joueur de 32 ans a déclaré qu’il s’attend à ce que d’autres voitures s’impliquent dans leur bataille ce week-end.

« Le problème, c’est avec la F1 cette année, où c’est si proche avec certaines équipes, parfois une équipe peut vous surprendre », a déclaré Ricciardo.

« AlphaTauri a montré lors de certaines courses qu’il était en avance sur ce milieu de terrain, et parfois vous n’avez probablement pas vraiment de réponse.

« [So] Ce n’est peut-être pas seulement moi et mon ressenti avec McLaren mais le terrain en général. À Austin, je ne pense pas que nous nous attendions à être aussi clairs – la répartition du peloton était assez importante.