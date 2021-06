Daniel Ricciardo ne résiste pas à un fou rire à ‘Nico Vlogsberg’

in

Qu’il s’agisse d’un jeu de mots ou d’autre chose, quelque chose dans la nouvelle carrière de Nico Rosberg donne envie de rire à Daniel Ricciardo.

Depuis qu’il a quitté le garage Mercedes pour la dernière fois fin 2016 en tant que champion du monde, Rosberg s’est lancé dans une variété de nouveaux projets.

Sur son profil Twitter, Rosberg se présente comme un entrepreneur en développement durable et est également chef d’équipe Extreme E et expert de Sky TV pour leurs stations en anglais et en allemand.

Mais le joueur de 35 ans a également sa propre chaîne YouTube et ses propos sur le circuit de Bakou avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan ont suscité pas mal de réactions, faisant référence à la dangerosité de la barrière qui sépare l’entrée de la voie des stands de la piste.

Dans son aperçu vidéo, Rosberg a déclaré : « Imaginez que quelque chose se casse sur la voiture ici. Vous êtes à 350 km/h. Sur la gauche, il y a juste un mur et il vous fait face. Si quelque chose se brise et que vous êtes dans ce mur, c’est la fin, il n’y a plus de vous. Passer par là me semble ridiculement mal.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Interrogé sur sa réaction, Ricciardo a déclaré qu’il n’était pas d’accord – et semblait plus intéressé par un jeu de mots basé sur le nom de son ancien rival et son nouveau rôle de vlogger.

“C’est un peu comme une entrée aux stands amusante en fait”, a déclaré l’Australien aux journalistes, après avoir été interrogé à ce sujet sur les accidents à grande vitesse dus à des défaillances de pneus qui sont arrivées à Max Verstappen et Lance Stroll le long de la ligne droite des stands.

« C’est assez intense parce que vous arrivez à une vitesse si élevée et puis vous avez une chicane. C’est l’un des plus divertissants, donc ça me va.

Ricciardo a ensuite ajouté: “Évidemment, je viens de rire quand j’entends… quand tu as dit ‘Nico Rosberg avec le vlog’. J’entends dans ma tête ‘Nico Vlogsberg’.

“Je ne sais pas si vous avez entendu ce surnom pour lui mais ça me fait rire.”

L’Australien a terminé neuvième du Grand Prix d’Azerbaïdjan et continue de progresser régulièrement pour s’adapter à la McLaren MCL35M ayant rejoint l’équipe cette année.

Sur une note beaucoup plus sérieuse dans ses interviews médiatiques d’après-course, Ricciardo a tenu à rendre hommage à Mansour Ojjeh, le copropriétaire d’origine de McLaren dont le décès a été annoncé le matin de la course à Bakou.

Sans y être invité, Ricciardo a déclaré : « Je veux juste envoyer de l’amour à Mansour et à sa famille. De toute évidence, il faisait partie intégrante de l’équipe et c’était une très triste nouvelle. Je voulais juste envoyer mes condoléances à la famille Ojjeh.